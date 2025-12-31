bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Григор Димитров: Беше много болезнено лято

Най-добрият ни тенисист се готви за нова глава в кариерата си

Григор Димитров: Беше много болезнено лято

Григор Димитров се готви за нова глава в кариерата си, след тежкия изминал сезон. Пред Punto de Break най-добрият български тенисист говори открито за белязаните от контузии последни 12 месеца.

"Имах нужда от много време, за да заздравя отново мускулите си. Беше много болезнено лято, много трудно. Наложи ми се да започна физически от нулата", каза Гришо, който се завръща на корта следващата седмица на турнира в Бризбейн (Австралия). 34-годишният Димитров е печелил надпреварата два пъти (2017 и 2024).

"Не можех да сервирам, не можех да изпълнявам форхенда си. Прекарах невероятно много време във фитнеса. Беше дълъг и труден процес, но осъзнах, че нямам друг избор, освен да слушам тялото си", върна се Григор към травмата в гръдния мускул, отказала го докато водеше с 2:0 сета на фаворита Яник Синер (Италия) на "Уимбълдън".

Димитров срещу всички: Григор непоставен в Бризбън (ВИДЕО)

Нова година, нов късмет

Впоследствие Димитров потърси рестарт с промени в треньорския си щаб - раздели се с Джейми Делгадо и Даниел Валверду, а назначи бившия играч от Топ 20 Ксавие Малис.

"От физическа гледна точка направих пълна реконструкция. Да, всичко това са големи промени. Започнах миналия сезон много силно, така че се надявам да направя същото и през 2026 година", показа увереност първата ни ракета.

"Всеки път, когато стъпя на корта, е, за да се състезавам, да дам най-доброто от себе си и да спечеля турнира – и това няма да се промени сега. В момента моят ранкинг не отразява нивото ми, но вярвам, че ако правя нещата по правилния начин и остана здрав, ако тялото ми наистина ми позволи да премина през трудните моменти във всеки мач, ще се случат добри неща“, заяви 44-ият в света Григор Димитров.

Григор Димитров с нов треньор!

Тагове:

димитров григор димитров ранглиста лято травми контузии гришо григор болезнено

