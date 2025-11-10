Григор Димитров заведе Ейса при вулкана на принцеса Курубанда (СНИМКИ)

Григор Димитров изпрати един доста тежък сезон на корта, след който със сигурност има нужда от почивка и добро прекарване.

Българският тенисист се насочи към Централна Америка за тази цел. А компания му прави прекрасната му половинка Ейса Гонсалес.

Двамата се показаха от един от най-добрите хотели в Коста Рика.

Ранчото

Хотел "Хасиенда Гуачипелин", където са отседнали Григор и Ейса, се намира в района на Национален парк Ринкон де ла Виеха, който е част от Световното културно наследство на ЮНЕСКО. Самото ранчо е основано през 1880 г., а от 1975 г. е хотел.

Посетителите на хотела могат не само да се насладят на страхотната природа на тропическата гора, а и на преживявания, вдигащи адреналина.

В близост е активният вулкан Ринкон де ла Виеха, а наоколо има множество красиви водопади.

Една местна легенда разказва за принцеса Курубанда, дъщеря на вожд на племето Курубанде, която се влюбила в принц Микскоак, син на вожда на вражеското племе. Бащата на Курубанда хвърлил нейния любим в кратера на вулкана. Опустошена, Курубанда се превърнала в отшелница, прекарвайки остатъка от живота си високо на склона. Тя научила природни лекарства от вулкана и развила лечебни сили.

Димитров и Гонзалес могат да се възползват от разходки до вулкана, "запознаване" с местните животински видове - маймуни, игуани, паяци, броненосци, спускане по реките с бързеите, езда по живописни пътеки и дори спускане с въжета над пропастта.

В самия хотел има СПА център, който използва термалните води около вулкана, както и вулканичната пепел.

Най-скъпата двойна стая в комплекса е около 430 долара на вечер. Тя се отдава за... младоженци. В момента обаче е свободна, така че Димитров и Гонсалес не са резервирали нея.

Сезонът

Двамата влюбени разкриха връзката си в началото на годината - на турнира в Мадрид. Тогава Ейса бе в публиката, а след това се разходиха под ръка в испанската столица.

Мексиканката, която е сред най-нашумелите актриси в Холивуд, придружаваше българинът на няколко турнира през годината.

Снимка: Reuters

За жалост Димитров получи тежка контузия по време на осминафинала на "Уимбълдън" през юли. Той водеше с 2:0 сета срещу лидера в световната ранглиста Яник Синер, но травма в гръдния мускул го накара да се откаже.

Българинът се завърна чак през октомври, когато игра два мача в Париж - победа на сингъл и загуба на двойки. Той обаче не продължи напред в надпреварата и се оттегли.

В момента Димитров е 44-ти в световната ранглиста.

