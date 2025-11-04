bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Гришо: С Ейса си прекарахме страхотно през лятото

Влюбените са неразделни

Гришо: С Ейса си прекарахме страхотно през лятото

Изглежда връзката между Григор Димитров и Ейса Гонсалес се развива повече от добре. Най-добрият ни тенисист не крие, че двамата са заедно, дори когато се намират далеч един от друг.

Миналата седмица Димитров участва на Мастърса на Париж, но се отказа преди мача си от втория кръг. В зала "Дефанс арена" той игра за първи път от 112 дни, през които лекуваше контузия. 

След 4 месеца извън корта: Григор Димитров се завърна с победа!

"Страхотно лято"

Мексиканската актриса не бе с Григор в Париж заради работни ангажименти в Лос Анджелис.

"За съжаление, тя не бе тук, но аз във всеки момент чувствам нейната подкрепа. Хубаво е край теб да има човек, на когото винаги да разчиташ. Аз знам, че тя ме подкрепя, мога да кажа същото и за нея. Прекарахме си страхотно през лятото, а отдавна съм разбрал какво е да поддържаш непрекъсната връзка с близък, когато двамата не сте заедно", коментира Димитров.

Григор Димитров представи новия член на семейството си

На Мастърса в Париж 24-годишният Димитров реши да не рискува и да се откаже от мача си с Даниил Медведев. Още преди турнира българинът заяви, че за него е важно да е готов за следващия сезон.

"Не си правя дългосрочни планове. Целта ми за следващата година е да бъда здрав и да мога да играя през целия сезон. Самият факт, че се върнах, е успех. Но ми предстои ново начало, като първата задача е да си намеря треньор", каза още Димитров.

Снимка: Reuters

Без треньор

В края на септември Григор Димитров се раздели изненадващо с личния си треньор Джейми Делгадо след 3 години съвместна работа.

С британеца Димитров спечели титла в Бризбейн и прескочи границата от 450 победи в професионалния тенис. Под ръководството на Делгадо Григор се завърна сред десетте най-добри в света за първи път от 2018 г. насам.

Тагове:

тенис григор димитров връзка кариера Ейса Гонсалес турнири

