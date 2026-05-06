Яник Синер започва сезона по начин, който вече кара тенис света да говори за потенциално историческа година. Италианецът демонстрира форма, която неизбежно поставя въпроса: може ли да се доближи до рекордите на Новак Джокович?

Силното му начало включва вече четири престижни титли от Мастърс сериите – Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и Мадрид. Това не само го позиционира като основен фаворит за остатъка от сезона, но и отваря вратата към една от най-амбициозните цели в съвременния тенис – доминация в почти всички големи турнири.

В календарната рамка на 2026 година (без олимпийски турнир), максимумът от най-големите титли, които един играч може да спечели, е 14. Именно тук започва и голямото предизвикателство за Синер – да доближи, а в идеален сценарий и да атакува историческия сезон на Ноле.

Сърбинът остава еталон със своите 10 големи титли в една календарна година, постигнати през сезон 2015. Тогава той печели Australian Open, Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Рим, "Уимбълдън", US Open, Шанхай, Париж и Финалите на ATP.

На този фон, постиженията на Роджър Федерер (8 титли през 2006) и Рафаел Надал (7 през 2013) също изглеждат като исторически ориентири, но именно рекордът на Джокович остава върховата цел.

Ключовите изпитания за Синер тепърва предстоят – Рим и „Ролан Гарос“ са единствените значими надпревари, които той все още не е печелил, а след това идват "Уимбълдън", US Open, както и серията от Мастърс турнири в Канада, Синсинати, Шанхай и Париж, плюс финалите на ATP.

Допълнителен фактор е отсъствието на Карлос Алкарас за част от сезона, което може да отвори още повече пространство за италианеца.

Въпросът вече не е само дали Синер ще спечели още титли, а дали ще може да превърне 2026 в сезон, който да влезе директно в най-високата категория на тенис историята.