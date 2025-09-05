bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Историческо! Български финал на US Open!

Иван Иванов и Александър Василев ще играят за титлата в Ню Йорк

Историческо! Български финал на US Open!

Български тенисисти пишат история! Иван Иванов и Александър Василев ще играят финал на последния за годината турнир от Големия шлем - US Open!  За първи път в историята българи са на финал на Мейджър турнир.

Иванов, който по-рано през година спечели "Уимбълдън" се наложи над Зангар Нурланули от Казахстан с 6:1, 6:4 в Ню Йорк. За таланта, който тренира в Академията на Рафаел Надал, това ще бъде втори пореден мач за титлата в Големия шлем при момчетата.

16-годишният български тенисист се нуждаеше от 76 минути, по време на които съумя да пласира седем аса и 25 печеливши удара.

Иванов поведе с 5:0 в първия сет и го спечели убедително с 6:1. Българинът поведе 3:1 във втората част, допусна изравняване при 3:3, но веднага постигна нов пробив за 4:3. Иванов пропусна четири мачбола при 5:3, но след това затвори мача с 6:4 на собствен сервис. 

Минути по-късно братовчедът на първата ни ракета Григор Димитров - Александър Василев обърна Луис Мигел след 2:6, 6:1, 6:0.

Двубоят продължи 1.39 минути. Преди този мач Василев постигна четири поредни победи без да загуби сет. Плевенчанинът започна лошо срещата и загуби първия сет с 2:6. Българинът обаче не се отказа и със страхотна игра не даде никакви шансове на съперника си в следващите два сета. Василев доминираше тотално на корта и загуби само един гейм до края на мача.

Купа "Дейвис"

Припомняме, че Иван Иванов и Александър Василев са част от отбора на България за Купа Дейвис“ за мача срещу Финландия от Световна група I на Купа Дейвис". България ще бъде домакин на срещата от световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК Локомотив" в Пловдив. 

В тима са включени Пьотр Нестеров (22 г.), Александър Донски (27 г.), Янаки Милев (21 г.), Александър Василев (18 г.) и Иван Иванов (16г.). Отборът ще проведе лагер от 7 септември в Пловдив, а в него ще участва и Анас Маздрашки.

При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2025-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

