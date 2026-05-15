Още един перфектен ден за световния №1, който все още търси съперник, способен да го предизвика

Водачът в схемата и миналогодишен финалист Яник Синер се класира за полуфиналите на Мастърса в Рим (8 235 540 евро).

24-годишният италианец победи Андрей Рубльов с 6:2, 6:4 за час и половина игра и удължи впечатляващата си серия от поредни победи на ниво "Мастърс“ на 32, подобрявайки рекорд на Новак Джокович.

Така Синер се класира за полуфиналите, където ще се изправи срещу Даниил Медведев.

Синер продължава похода си към първа титла в Рим, след като през миналата година загуби финала от Карлос Алкарас. Италианецът се нуждае именно от трофея във "Вечния град“, за да стане едва вторият тенисист след Ноле, спечелил всички турнири от сериите Мастърс.

„Щастлив съм, но знаете, че не играя за рекорди“, повтаря скромният италианец като мантра. „Играя, за да напиша собствената си история и винаги се опитвам да дам най-доброто от себе си.“

"Още един перфектен ден за световния номер едно, който все още търси съперник, способен да го предизвика, докато чака завръщането на Карлос Алкарас, все още се възстановява от контузия на дясната китка, която ще го държи извън игра поне до сезона на трева", пише gazzetta.it.

"Първото нещо, което усетих тук, беше, че Синер е религия. Да, той е предимно мълчалив, но можеш да го чуеш и по друг начин – чрез виковете на хора, които не могат да сдържат емоциите си при вида на тенисист номер едно в света", допълва и журналист, който отразява надпреварата в италианската столица.