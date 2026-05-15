bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
Синер е религия!
Още един перфектен ден за световния №1, който все още търси съперник, способен да го предизвика
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Тенис

Синер е религия!

Още един перфектен ден за световния №1, който все още търси съперник, способен да го предизвика

Водачът в схемата и миналогодишен финалист Яник Синер се класира за полуфиналите на Мастърса в Рим (8 235 540 евро).

24-годишният италианец победи Андрей Рубльов с 6:2, 6:4 за час и половина игра и удължи впечатляващата си серия от поредни победи на ниво "Мастърс“ на 32, подобрявайки рекорд на Новак Джокович.

Така Синер се класира за полуфиналите, където ще се изправи срещу Даниил Медведев.

Снимка: БГНЕС

Синер продължава похода си към първа титла в Рим, след като през миналата година загуби финала от Карлос Алкарас. Италианецът се нуждае именно от трофея във "Вечния град“, за да стане едва вторият тенисист след Ноле, спечелил всички турнири от сериите Мастърс.

„Щастлив съм, но знаете, че не играя за рекорди“, повтаря скромният италианец като мантра. „Играя, за да напиша собствената си история и винаги се опитвам да дам най-доброто от себе си.“

Снимка: БГНЕС

"Още един перфектен ден за световния номер едно, който все още търси съперник, способен да го предизвика, докато чака завръщането на Карлос Алкарас, все още се възстановява от контузия на дясната китка, която ще го държи извън игра поне до сезона на трева", пише gazzetta.it.

Григор Димитров: Ще се завърна на най-високо ниво! (ВИДЕО)

"Първото нещо, което усетих тук, беше, че Синер е религия. Да, той е предимно мълчалив, но можеш да го чуеш и по друг начин – чрез виковете на хора, които не могат да сдържат емоциите си при вида на тенисист номер едно в света", допълва и журналист, който отразява надпреварата в италианската столица.

Карлос Алкарас: Страх ме е от следващите 15 години
Тагове:

новак джокович религия рим предизвикателство Рубльов яник синер Карлос Алкарас Вастърс

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Саръбоюков започва сезона в Диамантената лига пряко по bTV (ВИДЕО)

Саръбоюков започва сезона в Диамантената лига пряко по bTV (ВИДЕО)
Внукът на Георги Мърков пред bTV: Той е моят идол и най-близък човек (ВИДЕО)

Внукът на Георги Мърков пред bTV: Той е моят идол и най-близък човек (ВИДЕО)
Християн Георгиев донесе втори медал от европейското по таекуондо (ВИДЕО)

Християн Георгиев донесе втори медал от европейското по таекуондо (ВИДЕО)
Скандал: Фен опита да бутне колоездачи на Джирото (ВИДЕО)

Скандал: Фен опита да бутне колоездачи на Джирото (ВИДЕО)
Левски получава милиони, праща Гонзо в историята?

Левски получава милиони, праща Гонзо в историята?

Последни новини

Феновете унижиха Мбапе, той им отговори: Никой няма да умре!

Феновете унижиха Мбапе, той им отговори: Никой няма да умре!
Флорентино Перес влезе в разправия с фенове (ВИДЕО)

Флорентино Перес влезе в разправия с фенове (ВИДЕО)
Скандал: Фен опита да бутне колоездачи на Джирото (ВИДЕО)

Скандал: Фен опита да бутне колоездачи на Джирото (ВИДЕО)
Маратонът в подкрепа на онкоболни събра рекорден брой участници (ВИДЕО)

Маратонът в подкрепа на онкоболни събра рекорден брой участници (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV