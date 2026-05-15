„Баба ми тайно ми даваше пенсията си, за да тренирам"

Когато нямахме пари, спяхме в колата и събирахме остатъци от закуска за вечеря, разказва полуфиналист на Мастърса в Рим

Лучано Дардери преживява най-силния турнир в кариерата си с полуфинал на Мастърса в Рим срещу Каспер Рууд, но зад успеха му стои силна семейна история.

Роден в Аржентина, Дардери започва да играе тенис едва на 4 години с баща си Джино — негов първи треньор и най-голяма опора. Фамилията няма много средства, а баба му Елиза тайно му давала пенсията си, за да плаща тренировките му. „Единствената ми татуировка е за нея“, признава Лучано.

На 13 години той се мести сам в Рим, далеч от семейството си. Живее в различни академии и клубове, а приятели на баща му му помагат да се адаптира. По време на пандемията двамата с Джино остават затворени във Foro Italico, където Дардери прекарва дните си в тренировки.

„Баща ми ми даде всичко. Водеше ме по турнири, а когато нямахме пари, спяхме в колата и събирахме остатъци от закуска за вечеря“, разказва той с благодарност.

Дардери отхвърля твърденията, че е избрал да играе за Италия заради пари: „Никога не съм получавал финансова помощ. Избрах Италия заради възможностите и връзката със семейството ми.“

Той признава, че завръщането на баща му като постоянен треньор му е върнало увереността и желанието за битка. А за пример сочи Яник Синер: „Той показа на всички ни, че когато работиш всеки ден, няма граници.“