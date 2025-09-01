Нова любовна двойка на хоризонта! И то от познати лица!

Яник Синер - лидерът в световната ранглиста по тенис, има нова тръпка! По това съдим от папарашки снимки на мобилния му телефон.

Интересно е, че новата му любима е добре позната в спортните среди. Става дума за красавицата Лейла Хасанович - бившата на сина на 7-кратния шампион във Формура 1 Михаел Шумахер Мик.

Влюбен

Синер бе в любовна връзка със своята си колежка Ана Калинская. Двамата обаче се разделиха в началото на годината.

От тогава Лайла е единствената, с която са го свързвали. Двамата бяха засечени в Копенхаген преди няколко месеца, но тогава тенисистът заяви, че просто е било работен ангажимент.

След като победи Денис Шаповалов в третия кръг на Откритото първенство на САЩ, Синер си погледна на телефона и на екрана му "изгря"... Лайла. Именно това засили слуховете за любовна връзка между двамата.

Коя е Лайла?

Доскоро босненската красавица и финалистка от конкурса Мис Вселена беше част от семейството на Шумахер като половинка на Мик. Двамата бяха заедно от 2023 г. насам, а семейството на легендарния пилот във Формула 1 приемаше момичето като част от най-тесния кръг.

Смята се дори, че тя е имала достъп до самия Михаел, който от 2013 г. не се е появявал публично, а новините за състоянието му са оскъдни.

Лайла бе и на сватбата на сестрата на Мик - Джина-Мария през 2024 г.