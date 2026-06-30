Тенис Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кимоно, жерави и „Kill Bill“: Всички говорят за Наоми Осака! (СНИМКИ) Тя превърна "Уимбълдън" в моден спектакъл Снимка: Reuters

На тревните кортове на "Уимбълдън" модата отдавна е подчинена на строгото правило за белия цвят. Но тази година четирикратната шампионка от Големия шлем Намои Осака доказа, че дори най-консервативният дрескод може да се превърне в сцена за впечатляващ разказ.

Снимка: Reuters

Японската тенисистка се появи за първия си мач на турнира с впечатляваща церемониална визия, създадена съвместно с дизайнерката Хана Яги. Облеклото черпи вдъхновение от традиционните японски сватбени одежди и кимоното, като включва ръчно изработени бродерии с жерави и цъфнали вишни – символи на дълголетие, надежда и ново начало.

Визията не е просто моден експеримент. Тя е изградена от преработени винтидж церемониални дрехи, а отделните пластове могат бързо да бъдат свалени непосредствено преди мача, разкривайки състезателния ѝ екип.

Снимка: Reuters

Самата Осака определя модата като средство за разказване на истории. Според нея всяко излизане на корта е възможност да покаже нещо повече от спортните си качества и да представи част от собствената си идентичност. Именно затова тя не възприема строгите правила на "Уимбълдън" и свещената трева като ограничение, а като предизвикателство към креативността.

Любопитен детайл е, че вдъхновение за проекта идва и от култовия филм „Kill Bill“. Тенисистката не крие възхищението си към героинята на Луси Лиу, чиято емблематична бяла визия се превръща в една от отправните точки при създаването на тоалета.

След като впечатли публиката с появата си, Осака демонстрира и отлична форма на корта, побеждавайки французойката Елса Жакемо в два сета.

Снимка: Reuters

Социалните мрежи също реагираха мигновено. Множество фенове определиха появата ѝ като една от най-запомнящите се в историята на третия за годината турнир от Големия шлем, а модни експерти я нарекоха пример за успешното съчетание между културно наследство, висша мода и професионален спорт.