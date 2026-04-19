Кой беше 13-годишният Матия, на когото Коболи посвети победата?

Младият тенисист почина в четвъртък в Рим след падане от прозорец на втория етаж на дома си

Кой е 13-годишният Матия Масели, на когото Флавио Коболи посвети победата си в Мюнхен.

Млад тенисист от клуба в квартал "Париоли" в Рим — същото тенис училище, в което е израснал и самият Коболи. В негова памет италианският тенисист излезе на корта с изписана буквата „М“ на ръката си и написа в социалните мрежи:
„Всяка точка, която изиграя, всяка топка, която докосна, всяка стъпка, която направя — ще мисля за теб.“

След победата си на полуфинала срещу Александър Зверев в Мюнхен Коболи беше видимо разтърсен — със сълзи на очи и с жест към небето той отдаде почит на момчето, което почина в четвъртък в Рим след падане от прозорец на втория етаж на дома си в квартал "Копеде".

В апартамента е намерена бележка и се води разследване, за да се изяснят обстоятелствата около трагедията и дали става дума за умишлено действие.

Коболи научил новината малко след победата си на четвъртфинала.

„Спомням си усмивката ти, когато ми задаваше въпроси. Беше весело момче, пълно с енергия и толкова нетърпеливо да учи“, написа Коболи в Instagram.

„Току-що завърших мача и съм шокиран… Нашето тенис училище никога няма да бъде същото без теб, но се кълна, че никога няма да бъдеш забравен. Обичам те толкова много, малки Матия.“

Тенисистът познава добре и бащата на момчето — Паоло: „Паоло, ти си фантастичен баща и винаги ще бъдеш такъв. Разчитай на нас и бъди силен и за него.“

Днес Коболи трябва да излезе на финала срещу Бен Шелтън за титлата на турнира на клей.

