"Завръщането на Григор Димитров в елита е въпрос на време"

Гледайте Григор, колкото по-дълго можете! Той прави невероятни неща на корта, коментира Патрик Муратоглу

Един от бившите треньори на Григор Димитров - Патрик Муратоглу, отново изрази силната си подкрепа към най-успешния български тенисист.

В специално видео обръщение той подчерта не само класата и професионализма на 34-годишния хасковлия, но и неговото място сред най-големите в световния тенис.

Според Муратоглу, бивш наставник и приятел на Серина Уилямс и основател на тенис Аакадемя, макар Григор да е извън топ 100 заради контузии и труден период, неговото постоянство и дългогодишно присъствие сред най-добрите говорят сами по себе си.

Френският специалист си спомня с уважение периода, в който е работил с българина – време, белязано от силни турнири, големи победи и впечатляващо израстване. Той подчертава, че успехите на Григор не се дължат само на талант, а на изключителна дисциплина, внимание към детайла и истинска отдаденост на спорта.

Муратоглу припомня и емблематични моменти от кариерата му – победи над топ съперници и представяне на най-високо ниво в големи турнири, включително срещу световни имена като Яник Синер. Според него подобни резултати показват, че потенциалът на Димитров остава напълно жив.

„Завръщането му в елита е само въпрос на време“, категоричен е треньорът, който вярва, че след възстановяването си българинът отново ще бъде сред най-добрите в света.

Муратоглу отправя и послание към феновете: "Мога да кажа само едно на тенис феновете - гледайте Григор, колкото по-дълго можете! Той прави невероятни неща на корта! Това е играч, който показва завършеността и красотата тенис, така че просто наблюдавайте възможно повече", завършват признателните думи на френския специалист по адрес на Димитров.

тенис България франция фенове Григор Димитров елит серина уилямс кариера Патрик Муратоглу яник синер

