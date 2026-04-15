"Завръщането на Григор Димитров в елита е въпрос на време"

Един от бившите треньори на Григор Димитров - Патрик Муратоглу, отново изрази силната си подкрепа към най-успешния български тенисист.

В специално видео обръщение той подчерта не само класата и професионализма на 34-годишния хасковлия, но и неговото място сред най-големите в световния тенис.

Според Муратоглу, бивш наставник и приятел на Серина Уилямс и основател на тенис Аакадемя, макар Григор да е извън топ 100 заради контузии и труден период, неговото постоянство и дългогодишно присъствие сред най-добрите говорят сами по себе си.

Френският специалист си спомня с уважение периода, в който е работил с българина – време, белязано от силни турнири, големи победи и впечатляващо израстване. Той подчертава, че успехите на Григор не се дължат само на талант, а на изключителна дисциплина, внимание към детайла и истинска отдаденост на спорта.

Муратоглу припомня и емблематични моменти от кариерата му – победи над топ съперници и представяне на най-високо ниво в големи турнири, включително срещу световни имена като Яник Синер. Според него подобни резултати показват, че потенциалът на Димитров остава напълно жив.

„Завръщането му в елита е само въпрос на време“, категоричен е треньорът, който вярва, че след възстановяването си българинът отново ще бъде сред най-добрите в света.

Муратоглу отправя и послание към феновете: "Мога да кажа само едно на тенис феновете - гледайте Григор, колкото по-дълго можете! Той прави невероятни неща на корта! Това е играч, който показва завършеността и красотата тенис, така че просто наблюдавайте възможно повече", завършват признателните думи на френския специалист по адрес на Димитров.