Тенис

Колко по-богат си тръгва Алкарас от Мелбърн и колко спечели Григор Димитров?

Първата ни ракета отпадна на старта

Колко по-богат си тръгва Алкарас от Мелбърн и колко спечели Григор Димитров?
Reuters

Карлос Алкарас започна сезона по шампионски – победата му над Новак Джокович на Откритото първенство на Австралия е не само историческа, но и финансово впечатляваща.

Снимка: Reuters

Испанският вундеркинд грабна 4 150 000 австралийски долара (около 2,44 милиона евро), сумата, равна на тази, спечелена от шампионката при жените Елена Рибакина.

Това равенство между мъже и жени е традиция на Големия шлем от 2001 г., но в случая цифрата е впечатляващо висока и надминава предишните издания с 18,5%. За сравнение: Подгласникът получава 2 150 000 австралийски долара (1 263 740 евро).

Младостта победи! Карлос Алкарас има всички титли от Големия шлем!

Полуфиналисти – 1 250 000 австралийски долара (734 732 евро)

1/4-финалисти – 750 000 австралийски долара (440 839 евро)

1/8-финалисти – 480 000 австралийски долара (282 137 евро)

Снимка: Reuters

Трети кръг – 327 750 австралийски долара (192 647 евро)

Втори кръг – 225 000 австралийски долара (132 252 евро)

Първи кръг – 150 000 австралийски долара (88 168 евро)

Това означава, че първата ни ракета Григор Димитров, който отпадна още в първи кръг, си е тръгнал от Австралия с около 88 168 евро от наградния фонд.

„Изпратиха ми договора — бях тъжна“: Защо шампионката в Мелбърн не играе за Русия?
 
Тагове:

пари григор димитров евро титла награден фонд Карлос Алкарас елена рибакина австралийски долара

Младостта победи! Карлос Алкарас има всички титли от Големия шлем!

7,5 милиона гледат как Валери от България прави финтове! (ВИДЕО)

Косата на Джарел Милър в нокаут по време на мач (ВИДЕО)

„Знам, че ме гледат“: Сам, със снимка в ръце и сълзи в очите

„Знам, че ме гледат“: Сам, със снимка в ръце и сълзи в очите

„Изпратиха ми договора — бях тъжна“: Защо шампионката в Мелбърн не играе за Русия?

Наско Сираков срещу Съдийската комисия: Още чувам “Гиджен, помисли си добре какво ще отсъдиш.”

Младостта победи! Карлос Алкарас има всички титли от Големия шлем!

