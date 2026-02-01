Колко по-богат си тръгва Алкарас от Мелбърн и колко спечели Григор Димитров?

Карлос Алкарас започна сезона по шампионски – победата му над Новак Джокович на Откритото първенство на Австралия е не само историческа, но и финансово впечатляваща.

Снимка: Reuters

Испанският вундеркинд грабна 4 150 000 австралийски долара (около 2,44 милиона евро), сумата, равна на тази, спечелена от шампионката при жените Елена Рибакина.

Това равенство между мъже и жени е традиция на Големия шлем от 2001 г., но в случая цифрата е впечатляващо висока и надминава предишните издания с 18,5%. За сравнение: Подгласникът получава 2 150 000 австралийски долара (1 263 740 евро).

Полуфиналисти – 1 250 000 австралийски долара (734 732 евро)

1/4-финалисти – 750 000 австралийски долара (440 839 евро)

1/8-финалисти – 480 000 австралийски долара (282 137 евро)

Снимка: Reuters

Трети кръг – 327 750 австралийски долара (192 647 евро)

Втори кръг – 225 000 австралийски долара (132 252 евро)

Първи кръг – 150 000 австралийски долара (88 168 евро)

Това означава, че първата ни ракета Григор Димитров, който отпадна още в първи кръг, си е тръгнал от Австралия с около 88 168 евро от наградния фонд.

