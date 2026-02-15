bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Легендарен аржентинец влиза в щаба на Григор Димитров!

Един от най-добрите тенисисти, който не успя да спечели титла от Големия шлем

Легендарен аржентинец влиза в щаба на Григор Димитров!
Reuters

Най-новият член в треньорския щаб на Григор Димитров е легендата на тениса Давид Налбандиан, съобщава TennisKafe.com.

44-годишният аржентинец е сред най-емблематичните играчи на своето време, достигнал до №3 в света в ерата на Федерер и Надал.

Налбандиан е спечелил Финалите на АТР през 2005 г., стигнал е до финал на "Уимбълдън" (2002) и до полуфинали на останалите три турнира от Големия шлем.

Завръщане

След края на активната си кариера през 2013 г., той пробва късмета си в рали състезания, преди да се върне към тениса като треньор, работейки със сърбина Миомир Кецманович (2021-2022).

Първият турнир, в който Налбандиан ще помага на Григор, е Акапулко (Мексико) от 23 до 28 февруари. Той ще се присъедини към белгиеца Ксавие Малис, както и към физиотерапевта Марк Бендър и треньора по физическа подготовка Ютака Накамура.

Тагове:

григор димитров Аржентина треньор ксавие малис щаб давид налбандиан акапулко Голмя шлем

