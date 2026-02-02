Димитър Кисимов се прибра у дома като шампион от Големия шлем. 17-годишният български талант направи фурор в Мелбърн с титлата на двойки при юношите още при дебюта си на Australian Open.

Той триумфира в тандем с южноафриканеца Конър Дойг и донесе първа титла за България на двойки от Мейджър турнир след успеха на Адриан Андреев на US Open през 2018 г. – постижение, което затвърди мястото му сред най-обещаващите млади имена в родния тенис.

На летището младият шампион беше посрещнат от свои приятели и съученици, а емоцията от историческия успех все още беше силно осезаема.

"Да, много добре се чувствам. Имам много голяма подкрепа от всички - съученици, приятели и семейство, много им благодаря. Усещането е уникално, да спечелиш титла от Големия шлем, от което съм много горд. Вярвахме, че можем да стигнем финала. Бяхме много уверени. С подкрепата на моя треньор и на неговия правихме много добри стратегии, което ни помогна", разказа Кисимов на летище "Васил Левски".

Пред медиите талантът очерта и плановете си за близкото бъдеще: "Тази година ще играя при юношите, но ще смесвам с мъже. Главната ми цел е сингълът, надявам се там да спечеля титла от Шлема".

Амбициите му са ясно заявени: "Моята мечта е може би да спечеля титла на сингъл при мъжете и да съм в топ 10. Моето вдъхновение е да стигна Григор Димитров. Да стигна топ 3 като него, ако може и топ 1".

Финалът при мъжете на Australian Open също не е останал извън полезрението му:

"Финалът го гледахме в самолета. Бях за Джокович, защото той вече е на години и исках да спечели още една титла от Шлема. Браво на Алкарас, не знам дали ще видим отново Джокович на финал".

В Мелбърн младият българин е имал възможност да се докосне и до големите звезди на световния тенис:

"Не съм си говорил много с професионалистите. Снимах се с Алкарас, Синер, Вавринка и Зверев".

Подкрепата от България остава основен двигател за него: "Означава много, много е готино чувството да имаш толкова много подкрепа от цяла България, най-вече от моите приятели и съученици".

Кисимов коментира и предстоящия в края на тази седмица двубой с Белгия в Купа „Дейвис“: "Да се надяваме, че България ще се справи. Мисля, че можем да се справим".

А относно евентуална бъдеща повиквателна за националния отбор, той отговори кратко и ясно: "Да, да се надяваме".

