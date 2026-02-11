Григор Димитров отпадна още на старта в Далас

Кошмарен дебют за Григор Димитров в турнира от сериите АТР 500 в Далас (САЩ)! Най-добрият български тенисист отпадна още на старта, след като допусна поражение от представителя на домакините Алекс Микелсен с 1:2 сета (7:5, 4:6, 4:6).

Двубоят продължи малко повече от 2 часа.

Обратът е второто разочарование за Гришо в Далас. Той беше елиминиран в първия кръг и на двойки, като в тандем с младия Георги Георгиев отстъпи с 1:2 (7:5, 6:7(5), 3:10) на американците Бен Шелтън и Александър Ковачевич.

Двубоят

Днес Димитров спечели първия сет, след като направи пробив в 12-ия гейм. Втората част също беше решена от един брейк, но той беше на сметката на Микелсен в седмия гейм и след 6:4 той изравни резултата.

Преди началото на третия сет българинът поиска медицинско прекъсване заради болки във врата. Той взе подаването си и поведе с 40:0 във втория гейм, но пропусна три възможности за пробив. Микелсен стигна до нов пробив за 3:2, който му беше достатъчен, за да стигне до крайния успех.