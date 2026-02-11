bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Григор Димитров отпадна още на старта в Далас

Допусна обрат срещу местен любимец

Григор Димитров отпадна още на старта в Далас

Кошмарен дебют за Григор Димитров в турнира от сериите АТР 500 в Далас (САЩ)! Най-добрият български тенисист отпадна още на старта, след като допусна поражение от представителя на домакините Алекс Микелсен с 1:2 сета (7:5, 4:6, 4:6).

Двубоят продължи малко повече от 2 часа.

Обратът е второто разочарование за Гришо в Далас. Той беше елиминиран в първия кръг и на двойки, като в тандем с младия Георги Георгиев отстъпи с 1:2 (7:5, 6:7(5), 3:10) на американците Бен Шелтън и Александър Ковачевич.

Двубоят

Днес Димитров спечели първия сет, след като направи пробив в 12-ия гейм. Втората част също беше решена от един брейк, но той беше на сметката на Микелсен в седмия гейм и след 6:4 той изравни резултата.

Преди началото на третия сет българинът поиска медицинско прекъсване заради болки във врата. Той взе подаването си и поведе с 40:0 във втория гейм, но пропусна три възможности за пробив. Микелсен стигна до нов пробив за 3:2, който му беше достатъчен, за да стигне до крайния успех.

Тагове:

загуби далас григор димитров старт обрат гришо отпадна

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

live
ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете
Бронзовият Тервел Замфиров - кошмарът на летищните проверки (ВИДЕО)

Бронзовият Тервел Замфиров - кошмарът на летищните проверки (ВИДЕО)
Ясна е присъдата на Пастор

Ясна е присъдата на Пастор
Най-добрият ни биатлонист шокира феновете

Най-добрият ни биатлонист шокира феновете
Тази защита за 1200 евро вероятно е спасила Линдзи Вон при падането й на пистата

Тази защита за 1200 евро вероятно е спасила Линдзи Вон при падането й на пистата

Последни новини

Фенът на Юнайтед остана на косъм от подстрижка

Фенът на Юнайтед остана на косъм от подстрижка
Президентът на МОК поздрави България за медала на Замфиров

Президентът на МОК поздрави България за медала на Замфиров
ЦСКА елиминира с лекота ЦСКА 1948 от Купата

ЦСКА елиминира с лекота ЦСКА 1948 от Купата
Най-добрият ни биатлонист шокира феновете

Най-добрият ни биатлонист шокира феновете
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV