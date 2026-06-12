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Петър Бакърджиев

Мениджърът на Григор Димитров: Не е невъзможно да играе за Купа „Дейвис“ (ВИДЕО)

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Мениджърът на Григор Димитров: Не е невъзможно да играе за Купа „Дейвис“ (ВИДЕО)
 Снимка: Lap.bg

След демонстративния тенис спектакъл в София между Григор Димитров и Стефанос Циципас, мениджърът на най-добрия българския тенисист Георги Стоименов, сподели удовлетворението си от огромния интерес към събитието и загатна за възможно бъдещо участие на българската звезда в неофциалното световно първенство по тенис - Купа „Дейвис“.

„Доволни сме, разбира се, но голяма заслуга има и Пощенска банка. Тази година цялата организация беше посветена до голяма степен на тяхната 35-годишнина“, коментира Стоименов пред bTV.

Снимка: Lap.bg

По думите му препълнената зала не е била изненада за организаторите. „Очаквахме толкова много хора. Винаги когато правим подобни събития, интересът е огромен“, каза той.

Стоименов обясни и избора именно на Циципас за съперник на Димитров в демонстративния мач.

„Според нас той има специално присъствие.“

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Мениджърът увери, че Димитров е напълно здрав и мотивиран да се върне към най-добрата си форма. „Григор тренира усилено и е изключително мотивиран. През последните месеци изигра сравнително малко мачове заради проблемите, които имаше. Необходимо му е още малко игрово време, за да се върне там, където беше.“

Стоименов потвърди, че е подадена заявка за „уайлд кард“ за участие на Димитров в третия за годината турнир от Големия шлем - "Уимбълдън".

На въпрос дали е възможно Григор отново да играе за България в Купа „Дейвис“, той даде любопитен отговор: „Не е невъзможно. Абсолютно не е невъзможно.“

Снимка: Lap.bg

Запитан дали това означава, че позицията вече не е категорично „не“, агентът се усмихна и отговори: „Така звучи. Наистина така звучи.“

Припомняме, че България ще гостува на Дания на 18 и 19 септември в мач от Световна група I на Купа „Дейвис" в Хилерьод, предградие на Копенхаген.

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