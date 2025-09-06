bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Министърът на спорта: България се гордее с вас, момчета!

Страната ни е едва третата нация извън САЩ с двама финалисти при юношите

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев поздрави шампионът на US Open при юношите Иван Иванов и неговият подгласник Александър Василев. В историческия, изцяло български финал в Ню Йорк световният 1 при юношите победи братовчедът на Григор Димитров със 7:5, 6:3.

"Уважаеми г-н Цветков,

Днес е исторически ден за българския тенис! Приемете поздравленията ми по повод триумфа на Иван Иванов на юношеския US Open в Ню Йорк. Адмирирам усилията на Българската федерация по тенис, на треньорите и родителите на Иван Иванов и Александър Василев, които полагат за достойното им представяне.

България се гордее с вас, момчета! Вие носите истинска радост за всички нас и победите ви са повод за вдъхновение на много млади хора как с всеотдайност се покоряват спортни върхове.

С уважение", признателен е Пешев.

Няма две мнения - на корт 12 на Флашинг Медоус“ големият победител бе българският тенис, след като България се превърна в едва третата нация извън САЩ с финал при юношите на двама свои представители.

При първия мач помежду им на ниво ITF двамата български суперталанти изиграха прекрасен двубой, в който впечатляващите разигравания изобилстваха, а в много случаи и двамата вдигаха публиката на крака.

