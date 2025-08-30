"Млад съм": Джокович срази любим съперник, подобри рекорд на Федерер

Бившият номер 1 в света Новак Джокович победи Камерън Нори и по този начин се превърна във втория най-възрастен 1/8-финалист в историята на US Open. Сърбинът показа по-голяма издръжливост и свежест в решаващите моменти, за да постигне 192-ра победа на турнир от Големия шлем на твърди кортове.

Сърбинът се наложи с 6:4, 6:7 (4), 6:2, 6:3 и с този успех подобри рекорда на Роджър Федерер за най-много победи в Шлема.

Любим съперник

Джокович вече има седем победи от седем мача в кариерата си срещу Нори.

Снимка: Reuters

Сърбинът взе рутинно първия сет с 6:4, но в края на тази първа част поиска медицински таймаут заради болка в кръста.

Четирикратният шампион на US Open изпитваше физически дискомфорт и във втория сет и това позволи на Нори да се върне в мача, като успя да спечели тайбрека и да изравни.

Джокович отново намери своя ритъм в третия сет и не позволи обрат и след 6:2, 6:3 приключи мача.

Сърбинът реализира рекордните си на "Флашинг Медоус" 18 аса. В четвъртия кръг той ще срещне германеца Ян-Ленард Щруф, който поднесе изненада, побеждавайки полуфиналиста от 2024 година Франсис Тиафо с 6:4, 6:3, 7:6(7).

"Млад съм"

Джокович също така се изравни с Федерер по още един рекорд - най-много участия в четвъртия кръг на турнири от Големия шлем за мъже в Оупън ерата.

Снимка: Reuters

След двубоя пък той побърза да успокои феновете си с признание, че все още се чувства млад:

"Да, всичко е наред, каза Джокович, когато го попитаха за състоянието на гърба му по време на интервюто на корта. - Има възходи и падения... Не искам да разкривам твърде много на съперниците, които слушат и гледат това интервю. Млад съм както винаги, силен съм както винаги. Това е Ню Йорк. Дори и да имаш физически проблеми, енергията, която получаваш на този корт, просто надделява", добави сърбинът.

