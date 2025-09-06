НА ЖИВО: ФИНАЛЪТ НА US OPEN - Иван Иванов vs. Александър Василев 7:5, 6:3

ПЪРВИ СЕТ

Иванов е поставен под №1 в схемата, Василев - №5.

Левичарят Василев спечели първия гейм със сериозно предимство на сервис - 0:1.

Гейм на нула за Иванов - 1:1.

2:1 - Първият пробив в мача е на сметката на Иванов.

3:1 - Безпроблемен гейм за шампиона от "Уимбълдън".

3:2 - Гейм на нула за Александър Василев.

4:2 - Отново Иванов не загуби точка на свое подаване.

4:3 - Много солиден сервис от ракетата на Алекс, гейм на нула.

5:3 - Точка за пробив за Василев, но вторият удар на Иванов е абсолютно контролиран и той не допуска изненада.

5:5 - Василев сервира са първия сет, стигна се до 15:40 и още при възможност Василев върна пробива.

6:5 - Иванов е безмилостен, отговори с пробив на 15.

7:5 - Първият сет е на сметката на Иванов.

Исторически ден за българския тенис. Иван Иванов и Александър Василев ще играят за титла на Откритото първенство по тенис на САЩ. bTV ще предава пряко финала. Започваме в 17:30 ч.

ВТОРИ СЕТ

1:1 - Размяна на лесни геймове.

2:2 - Без проблеми за Иванов на свой сервис.

3:2 - Двойна грешка на Василев, а след това сензационен лоб на Иван му донесе точка за пробив и той е факт! Иванов е по-близо до трофея!

4:2 - Затвърждаване на пробива.

5:2 - Две точки за пробив за световния №1 и Иванов е на гейм от крайната победа.

5:3 - Братовчедът на Григор Димитров бързо върна пробива, но в следващия гейм Иванов стигна до първия си мачбол, а при втория нямаше милост.

7:5, 6:3 - Гейм, сет, мач - ИВАН ИВАНОВ!

Превю

До момента на турнир от Големия шлем не е имало изцяло български финал. Предвид разликата във възрастта - Иван Иванов е на 16, а Александър Василев е на 18, двамата не са се срещали и на официални мачове при юношите до момента.

Двамата българи обаче са не само добри тенисисти, заслужени финалисти, а и добри приятели! И винаги изтъкват факта, че финал само между българи е сбъдната мечта.

Иванов и Василев имаха такъв шанс преди два месеца, когато Иванов стана шампион на "Уимбълдън". Тогава Василев игра на полуфинал, но не успя да стигне до мач за трофея.

Това ще е пети финал с българи на Откритото първенство на САЩ.

