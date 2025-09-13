НА ЖИВО: Шампионът от US Open стъпва на корта в Пловдив! (ВИДЕО) - 2:6, 2:6

ПЪРВИ СЕТ

1:0 - Първи сет за Иван Иванов.

1:1 - Две добри разигравания за Иван, но Емил Руусувуори взе гейма.

1:2 - Бърз пробив за Финландия.

1:3 - Иван Иванов имаше шанс да върне пробива, но Руусувуори успя да затвори гейма.

2:3 - Чудесен завършек на гейма. България се връща в мача и шанс за Иван Иванов да пробие и да изравни резултата.

2:4 - Руусувори не позволи на Иванов за върне пробива.

2:5 - Още един пробив за Руусувуори и за Иванов става много трудно да спечели сета.

2:6 - Убедителен първи сет за Финландия. Емил Руусувуори почти не остави шансове на Иван Иванов. Младият българин се опита да се върне в сета, но с добри първи сервиси финландеца успяваше да затвори геймовете.

ВТОРИ СЕТ

1:0 - С нови дрехи Иван Иванов започва силно втория сет.

1:1 - Добрият първи сервиз на Руусувуори продължава да създава проблеми на Иванов. След два поредни аса финландецът взима гейма.

1:2 - Ранен пробив във втората партия за Финландия. Руусувуори предизвиква все повече грешки от Иван Иванов.

1:3 - Финландия затвърждава пробива. Засега Иван Иванов няма отговор на атаките на Емил Руусувуори.

1:4 - Още един пробив за Финландия. Иванов изглежда далеч от най-добрите си дни.

1:5 - Гейм на нула. По-малко от час след началото на срещата, Руусувуори има шанс да спечели втория мач между България и Финландия.

2:5 - Бърз гейм за Иванов, който връща малка надежда на феновете по трибуните.

2:6 - Лесна победа за Руусувуори след малко повече от час игра.

Превю

Шампионът от "Уимбълдън" и US Open при юношите Иван Иванов ще играе във втория сингъл в събота срещу Финландия за купа "Дейвис" срещу Емил Руусувуори.

В първия мач за деня Александър Василев победи Ото Виртанен с 6:3, 7:5.

България е в състав Пьотр Нестеров (22 г.), Александър Донски (27 г.), Янаки Милев (21 г.), Александър Василев (18 г.) и Иван Иванов (16г.) с капитан Валентин Димов и помощник треньор Тихомир Грозданов.

Финландия е в състав Ото Виртанен (№141 в световната ранглиста), Ееро Васа №504, Емил Руусувуори №677, Оскари Палданиус №954 и Хари Хелиоваара (№7 на двойки) с капитан Ярко Ниеминен.

Програмата в неделя ще започне със срещата на двойки, за която са заявени Пьотр Нестеров Александър Донски срещу Ееро Васа и Хари Хелиоваара (№7 в света на двойки).

Следват отново мачове на сингъл - Иван Иванов срещу Ото Виртанен и Александър Василев срещу Емил Руусувуори.



Битките на българските тенисисти можете да гледате пряко по bTV Action и VOYO. Студиото започва в 11:30 ч. в събота.

При победа България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари 2026 г. При загуба ни предстои бараж за оставане в Световна група I.