НА ЖИВО: Шампионът от US Open стъпва на корта в Пловдив! (ВИДЕО) - 2:6, 2:6

ПЪРВИ СЕТ
1:0 - Първи сет за Иван Иванов.
1:1 - Две добри разигравания за Иван, но Емил Руусувуори взе гейма.
1:2 - Бърз пробив за Финландия.
1:3 - Иван Иванов имаше шанс да върне пробива, но Руусувуори успя да затвори гейма.
2:3 - Чудесен завършек на гейма. България се връща в мача и шанс за Иван Иванов да пробие и да изравни резултата.
2:4 - Руусувори не позволи на Иванов за върне пробива.
2:5 - Още един пробив за Руусувуори и за Иванов става много трудно да спечели сета.
2:6 - Убедителен първи сет за Финландия. Емил Руусувуори почти не остави шансове на Иван Иванов. Младият българин се опита да се върне в сета, но с добри първи сервиси финландеца успяваше да затвори геймовете.
ВТОРИ СЕТ
1:0 - С нови дрехи Иван Иванов започва силно втория сет.
1:1 - Добрият първи сервиз на Руусувуори продължава да създава проблеми на Иванов. След два поредни аса финландецът взима гейма.
1:2 - Ранен пробив във втората партия за Финландия. Руусувуори предизвиква все повече грешки от Иван Иванов.
1:3 - Финландия затвърждава пробива. Засега Иван Иванов няма отговор на атаките на Емил Руусувуори.
1:4 - Още един пробив за Финландия. Иванов изглежда далеч от най-добрите си дни.
1:5 - Гейм на нула. По-малко от час след началото на срещата, Руусувуори има шанс да спечели втория мач между България и Финландия.
2:5 - Бърз гейм за Иванов, който връща малка надежда на феновете по трибуните.
2:6 - Лесна победа за Руусувуори след малко повече от час игра.
Шампионът от "Уимбълдън" и US Open при юношите Иван Иванов ще играе във втория сингъл в събота срещу Финландия за купа "Дейвис" срещу Емил Руусувуори.
В първия мач за деня Александър Василев победи Ото Виртанен с 6:3, 7:5.
България е в състав Пьотр Нестеров (22 г.), Александър Донски (27 г.), Янаки Милев (21 г.), Александър Василев (18 г.) и Иван Иванов (16г.) с капитан Валентин Димов и помощник треньор Тихомир Грозданов.
Финландия е в състав Ото Виртанен (№141 в световната ранглиста), Ееро Васа №504, Емил Руусувуори №677, Оскари Палданиус №954 и Хари Хелиоваара (№7 на двойки) с капитан Ярко Ниеминен.
Програмата в неделя ще започне със срещата на двойки, за която са заявени Пьотр Нестеров Александър Донски срещу Ееро Васа и Хари Хелиоваара (№7 в света на двойки).
Следват отново мачове на сингъл - Иван Иванов срещу Ото Виртанен и Александър Василев срещу Емил Руусувуори.
Битките на българските тенисисти можете да гледате пряко по bTV Action и VOYO. Студиото започва в 11:30 ч. в събота.
При победа България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари 2026 г. При загуба ни предстои бараж за оставане в Световна група I.