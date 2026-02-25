Нов удар за Григор Димитров – четвърто поредно поражение

Григор Димитров записа четвърта поредна загуба, след като отпадна още на старта в Акапулко – 3:6, 3:6 срещу №63 в света Теранс Атман.

От началото на сезона бившият №3 има само една победа на сингъл – над Пабло Кареньо Буста в Бризбейн.

Първата ни ракета поведе с 3:2 в първия сет, но серия от грешки обърна развоя и французинът взе 7 поредни гейма.

34-годишният българин не се възползва от шансовете си да върне пробива, а мощният сервис на левичаря наклони окончателно везните. Общо 30 непредизвикани грешки утежниха поражението.

Григор остава в турнира на двойки, където си партнира с Флавио Коболи.