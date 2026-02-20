bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Сензация от България! Тийнейджър без бекхенд разби фаворит №1 и влезе в ранглистата

4 победи без загубен сет във Флорида за Тео Давидов

15-годишният Тео Давидов стана най-младият тенисист с точка в световната ранглиста.

Българският талант нашумя още като дете с необичайния си стил, който впечатли дори Патрик Муратоглу и му донесе покана за академията му.

Давидов играе без бекхенд, като сменя ръцете и атакува само с форхенд.

11-годишно българче спечели престижен турнир в Щатите

След множество титли в САЩ при подрастващите, тази седмица той направи пробива си при мъжете.

4 поредни победи

С „уайлд кард“ за Фючърса в Нейпълс, Флорида, Тео премина квалификациите без загубен сет, побеждавайки по-опитни съперници, а в основната схема елиминира германеца Джон Сперле (№818) със 7:5, 6:4, за да спечели първата си ATP точка.

Сензацията продължи с успех над фаворита Каруе Сел – 6:3, 6:4. Бразилецът е шесткратен шампион на това ниво и бивш №258 в света, участвал в турнири на ATP в Рио де Жанейро и Женева.

Така Давидов записа четвърта поредна победа и ще играе за място на полуфинал срещу Луи Веселс (№628).

Кой е Тео?

Давидов е роден на 26 август 2010 г. в София, но семейството му се мести в Колорадо, когато той е само на година и половина. Малчуганът стъпва на корта, когато е на три. На четири и половина вече тренира два пъти дневно под ръководството на баща си. От ранна детска възраст започва да печели турнири за деца.

Освен с тенис, той се занимава и с щанги, харесва ските и йогата. 

Талант и труд: Тео, който впечатли света на тениса (ВИДЕО)
