Официално: Григор Димитров се раздели с треньора си

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, официално се раздели с треньора си Дани Валверду.

Първата ни ракета благодари на специалиста за дългогодишното им партньорство. Гришо изрази признателността си към венецуелеца за осемте години, прекарани заедно.

"Осем години! Това беше невероятно пътуване заедно – на и извън корта. Благодарен съм за уроците, смеха и спомените, които споделихме", написа Димитров в социалните мрежи.

Той допълни, че Валверду винаги ще остане част от неговата история и му благодари за вярата и подкрепата през всички тези сезони.

Нов тандем

Новият треньор на Димитров е Ксавие Малис. 45-годишният белгиец, бивш номер 19 в световната ранглиста, се насочи към треньорската професия след края на активната си кариера през 2020 г.

Най-значимият му успех като наставник е тригодишното партньорство с австралиеца Алексей Попирин – под ръководството на Малис Попирин спечели Мастърс титлата в Синсинати през 2024 г. и се изкачи в Топ 25 на света, което донесе на белгиеца номинация за “Треньор на годината”.

След края на сътрудничеството с Попирин през март тази година, Малис кратко работи с Талон Грикспор и Инчаокете Бу, а по-рано е бил наставник и на Рубен Бемелманс и Лойд Харис.

Димитров и Малис се познават още от времето на белгиеца като играч. Българинът води в директните им двубои с 2:1 между 2012 и 2013 г.

Новият треньорски екип на Григор ще се допълва от физиотерапевта Марк Бендър и треньора по физическа подготовка Ютака Накамура – същите специалисти, с които Димитров се завърна в Топ 10 на световната ранглиста в края на миналия сезон с помощта на Джейми Делгадо.

Сезон 2026 за българина ще стартира на един от любимите му турнири – АТР 250 в Бризбейн, където е двукратен шампион.

