Отиде си голямо име за родния тенис

Отиде си доайенът на треньорството в българския тенис - Николай Николов. Той почина след кратко боледуване на 93-годишна възраст. Тъжната вест съобщиха от родната федерация по тенис.

Роден на 22 юли 1932 г. в София, Николай Николов е първият випускник на специалност "Тенис" във ВИФ (сега НСА). Избира тениса, макар че има много добри изяви и в леката атлетика, ските и спортната гимнастика. През 1958 г. става отговорен секретар на Републиканската секция по тенис (сега БФТ), а две години по-късно вече е съюзен треньор, оглавява и Треньорския съвет.

Първи в България отделя особено внимание в своята работа на общофизическата подготовка в тениса, за да придобият играчите сила, издръжливост и бързина. Попива от треньорските и педагогически умения на водещите тогава тенис специалисти в България: Борислав Йорданов, Владимир Романски, Виргиния Пиперова.

Отиде си една легенда

На кортовете на БСФС (сега отново Софийски тенис клуб) Николов основава и детско-юношеска школа, като сам подбира за нея деца с подходящи физически данни. Само след година на столично първенство неговите състезатели завоюват половината първи места.

Към края на 60-те години Николай Николов спечелва конкурс за старши преподавател във ВМЕИ (сега Технически университет), изгражда много добри студентски отбори, печели с тях призови места и е ключова фигура за построяването на сегашната тенис базата на ТУ-София. Без заплащане се занимава известно време и с мъжките "ракети" на СФД "Академик", когато "асове" там са близнаците Божидар и Матей Пампулови. Той е капитан и на мъжкия ни отбор за Балканиадата през 1969 г. в Анкара, в който са именно братята Пампулови, а първа ракета е Любен Генов.

След официалното си пенсиониране, физически в много добра форма, Николов продължава своята треньорска дейност в Техническия университет – София, създава там и детско-юношеска школа. По-късно е привлечен в Нов български университет (НБУ), където до преди 10-ина години преподава тенис. Няма друг в България, който до такава късна възраст да е бил активно на корта!

