Пети мач решава сблъсъка България - Финландия (ВИДЕО)

Янаки Милев загуби от Ееро Васа третия сингъл от мача между България и Финландия за Купа "Дейвис" и прати сблъсъка в пети мач.

Финландецът, който се намира извън топ 500, само преди два месеца надви Янаки с 6:2 6:1, а днес картинката на корта не беше по-различна и финландецът напусна корта като победител след 6:2, 6:2 за 73 минути игра.

Милев смени шампиона от US Open при юношите Иван Иванов.

Снимка: Lap.bg

Следете всичко най-интересно от екипите ни в София и Пловдив пряко в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO.

ПЪРВИ СЕТ

1:0 - Сервис на Милев. Пловдивчанинът обърна гейма от 15-40.

1:1 - Лесен гейм за Васа.

2:1 - Чудесно представяне на Милев от начален удар.

2:2 - Без напрежение за финландеца, който победи Милев наскоро на турнир в Либерец с 6:2, 6:1.

2:3 - 15-40, две точки за пробив за съперника. 30-40 след хубав първи сервис, 40-40. В крайна сметка Васа успя да пробие.

2:4 - Пробивът е затвърден.

2:5 - 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, две точки за пробив пред финландеца и втората е реализирана.

2:6 - Геймът започва с двойна грешка, но след това всичко приключи за Янаки Милев.

ВТОРИ СЕТ

0:1 - На начален удар е Милев. 15-30, 30-30, 30-34 и ранният пробив е факт.

0:2 - 15-15, 15-30 - два ретура на Милев летят в аут. Пробивът е затвърден.

1:2 - Гейм на нула за Милев. Най-добрият гейм за него от началото на мача.

1:3 - Наказателна акция на Васа.

1:4 - Нов пробив. Задава се пети мач в двубоя България - Финландия.

1:5 - Постоянната игра на финландеца продължава.

2:6 - Васа се поддаде на напрежението в края, но успя да затвори мача без да бъде пробит. Реализира третия си мачбол и прати сблъсъка България - Финландия в пети мач.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK