Тенис

Пловдив ще гори, но Григор няма да е там

Ясен е съставът ни за мача срещу Белгия в Пловдив

Пловдив ще гори, но Григор няма да е там
Getty Images

Станаха ясни съставите на България и Белгия за сблъсъка от първия кръг на квалификациите за Финалите за Купа Дейвис“ на 7 и 8 февруари в зала Колодрума“ в Пловдив.

Капитанът Валентин Димов няма да може да разчита на първата ни ракета Григор Димитров, но залага на познат гръбнак опит и младежка дързост. Честта на страната ни ще защитават Александър Донски, Пьотр Нестеров, Александър Василев, Иван Иванов и Илиян Радулов.

Именно Василев и Иванов дадоха заявка за силно начало при мъжете още през септември срещу Финландия, когато България оцеля в драматичен сблъсък и стигна до успех с 3:2!

Александър Василев: Оставям сърцето си на корта за България (ВИДЕО)

От другата страна Белгия пристига с ясно изразен фаворит. Зизу Бергс отново е първа ракета на червените дяволи“, а компания му правят Рафаел Колиньон, Сандер Жил, Жоран Влийген и младият Александър Блокс едно от новите лица на световния тенис, играл наскоро на Next Gen ATP Finals. През ноември белгийците доказаха класата си с полуфинал за Купа Дейвис“, спрени единствено от бъдещия шампион Италия.

Снимка: Lap.bg

Историята също не е на страната на лъвовете“ четири мача, три победи за Белгия.

Но статистиката не играе на корта. България без Григор Димитров е отбор, принуден да пораства по-бързо - с характер и публиката зад гърба си!

Ето кога е първият мач на Гришо в Бризбейн

