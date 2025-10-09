Рафаел Надал притесни феновете с вида си

Едно от най-емблематичните неща във вида на Рафаел Надал беше дългата и буйна коса. Феновете на тениса обаче останаха притеснени след като снимка на Матадора бързо се разпространи в социалните мрежи. На нея се вижда как испанецът оплешивява по-бързо, отколкото трябва.

39-годишният Надал вече претърпя лечение в Турция през 2016 г. и се говореше, че е претърпял и втора процедура през 2022 г. Това обаче съвсем не изглежда така, след като на публикацията се вижда как много малко коса е останала по главата на 22-кратния шампион от Големия шлем.

Снимка: Daily Mail

Някои фенове в социалните мрежи призоваха испанската легенда да обмисли още едно пътуване до Турция - държавата, която в последните години стана известна дестинация на хора и известни личности, търсещи трансплантация на коса.

"Идва момент в живота, в който трябва да резервираш този полет или просто да се обръснеш", написа фен в социалната платформа Х. "Поздравления за най-великия, който не иска да си присажда коса! С тези пари аз бих го направил", коментира втори.

Снимка: Daily Mail

Вечно признание

След като стана професионалист на 14-годишна възраст, Надал спечели първата си титла от Големия шлем на "Ролан Гарос" през 2005 г. - преди 20 години. В цялата си кариера той има 14 титли от Откритото първенство на Франция, което е абсолютен рекорд и резонно е наричан "Краля на клея".

Надал се оттегли от професионалния спорт миналата година, след като представи Испания на "Купа Дейвис" за последен път.

По-рано този месец той получи почетна докторска степен от Университета в Саламанка за заслугите си към спорта. "Изпитвам огромна гордост и благодарност, че получавам титлата "Honoris Causa" от най-стария университет в Испания и един от най-старите в света - място, където от 18-ти век хуманизмът, критичното мислене и интелектуалната свобода озаряват цялото човечество".

Снимка: Daily Mail

"Както всички знаете, не съм следвал традиционно академично образование като повечето от вас тук. Моето образование беше различно. Животът ми премина на турнири и тенис кортове, пътувайки из петте континента, състезавайки се и учейки се от спорта и от преживяванията, които дойдоха с всичко това.

Следователно, това признание е не само привилегия за мен, но и демонстрация на уважение към спорта и това, което той представлява за обществото", сподели един от най-великите тенисисти в историята.

