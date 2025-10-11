Шок за Ноле! 204-ият в света го изхвърли от Шанхай

Шок за Новак Джокович на Мастърса в Шанхай. Носителят на 24 титли от Големия шлем отпадна на полуфинал от 204-ия в световната ранглиста Валентин Вашеро след 3:6, 4:6.

Мачът

Двубоят започна с разменени пробиви, преди монегаскът да удари отново в осмия гейм и след това да бъде категоричен на собствен сервис за аванс в резултата. Във втората част Вашеро дочака своя миг в деветия гейм и въпреки че трябваше да спасява точка за пробив в следващия, се справи с предизвикателството за най-голямата победа в кариерата си и място на финала.

Постижението на Вашеро

Снимка: Reuters

Така Валентин Вашеро за първи път в кариерата си ще спори за трофей на турнир от категория 1000. По пътя си до финала 26-годишният тенисист елиминира още четирима поставени тенисисти, включително Александър Бублик (14), Томаш Махач (20), Талон Грикспор (27) и Холгер Руне (10).

В спор за титлата утре Вашеро ще се изправи срещу Даниил Медведев - шампион от 2019, или братовчед си Артур Риндеркнек.

