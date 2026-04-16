След Меси и Роналдо идва Синер? Милиардер направи сензационно сравнение

Бившият тенисист и един от най-богатите хора в света на спорта — милиардерът Йон Циряк — направи силна прогноза за бъдещето на мъжкия тенис.

Според него именно Яник Синер, а не Карлос Алкарас, е играчът с потенциал да атакува един от най-емблематичните рекорди в историята на играта — осемте титли на Федерер от "Уимбълдън".

Циряк е убеден, че италианецът притежава качества, които могат да го изведат отвъд границите на сегашната тенис ера.

Време е!

„Синер струва поне 100 милиона евро годишно — два пъти повече от много футболни звезди. Той има потенциала да постигне календарен Голям шлем. Последният, който го направи, беше Род Лейвър преди повече от половин век. Време е това да се случи отново“, каза румънецът по време на участие в италианското радио Rai.

Според него ключът към доминацията на Синер не е само талантът, а правилното планиране на турнирния календар — фактор, който често разделя великите шампиони от легендите.

"Уимбълдън"

Още по-смела е прогнозата му е за свещената трева в Лондон: „Ако има турнир от Големия шлем, който той може да печели многократно, това е "Уимбълдън". Вярвам, че може да атакува рекорда на Федерер.“

Снимка: Reuters

Циряк, чието нетно богатство се оценява на 2,4 милиарда долара, дори намеква, че Синер притежава потенциал да премине границата от 20 титли от Големия шлем — символичната линия на „безсмъртните“ в тениса.

Синер победи Карлос Алкарас на финала на Мастърса в Монте Карло със 7:6(5), 6:3. Победата отбеляза завръщането му на първо място в световната ранглиста, надминавайки невероятните 13 000 точки за първи път в кариерата си.