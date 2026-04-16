Тенис

След Меси и Роналдо идва Синер? Милиардер направи сензационно сравнение

"Струва поне 100 милиона на година..."

Бившият тенисист и един от най-богатите хора в света на спорта — милиардерът Йон Циряк — направи силна прогноза за бъдещето на мъжкия тенис.

Според него именно Яник Синер, а не Карлос Алкарас, е играчът с потенциал да атакува един от най-емблематичните рекорди в историята на играта — осемте титли на Федерер от "Уимбълдън".

Циряк е убеден, че италианецът притежава качества, които могат да го изведат отвъд границите на сегашната тенис ера.

„Синер струва поне 100 милиона евро годишно — два пъти повече от много футболни звезди. Той има потенциала да постигне календарен Голям шлем. Последният, който го направи, беше Род Лейвър преди повече от половин век. Време е това да се случи отново“, каза румънецът по време на участие в италианското радио Rai.

Според него ключът към доминацията на Синер не е само талантът, а правилното планиране на турнирния календар — фактор, който често разделя великите шампиони от легендите.

Още по-смела е прогнозата му е за свещената трева в Лондон: „Ако има турнир от Големия шлем, който той може да печели многократно, това е "Уимбълдън". Вярвам, че може да атакува рекорда на Федерер.“

Циряк, чието нетно богатство се оценява на 2,4 милиарда долара, дори намеква, че Синер притежава потенциал да премине границата от 20 титли от Големия шлем — символичната линия на „безсмъртните“ в тениса.

Синер победи Карлос Алкарас на финала на Мастърса в Монте Карло със 7:6(5), 6:3. Победата отбеляза завръщането му на първо място в световната ранглиста, надминавайки невероятните 13 000 точки за първи път в кариерата си.

"Затвори си устата!“ – скандал между Винисиус и Белингам
Арсенал изстрада мястото си в последната четворка в Шампионска лига (ВИДЕО)

Арсенал изстрада мястото си в последната четворка в Шампионска лига (ВИДЕО)
Арда спъна Лудогорец за радост на Левски

Арда спъна Лудогорец за радост на Левски
Случва се! Шумахер се омъжва за приятеля си пред телевизионни камери

Случва се! Шумахер се омъжва за приятеля си пред телевизионни камери

Последни новини

Треньорът на Лудогорец: Целта е Купата на България!

Треньорът на Лудогорец: Целта е Купата на България!
Инфантино за Иран: Просто трябва да дойдат и да играят в САЩ

Инфантино за Иран: Просто трябва да дойдат и да играят в САЩ

"Затвори си устата!“ – скандал между Винисиус и Белингам
Случва се! Шумахер се омъжва за приятеля си пред телевизионни камери

Случва се! Шумахер се омъжва за приятеля си пред телевизионни камери
