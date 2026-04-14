Григор Димитров не получи "уайлд кард" за Рим

Най-добрият ни тенисист ще трябва да играе квалификации

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, не получи "уайлд кард" за основната схема на "Мастърс" турнира в Рим.

Президентът на италианската федерация - Анджело Бинаги, обяви списъка с поканените играчи. Това са Матия Белучи, Матео Беретини, Матео Арналди, Лука Нарди и Федерико Чина, като ако Белучи влезе в основната схема, покана ще има за Франческо Маестрели.

Турнирът ще се проведе между 6 и 17 май в комплекс Форо Италико в столицата.

След Монте Карло

Последната надпревара, в която участва Гришо, беше в Монте Карло. Там той отпадна още на старта и излезе от Топ 100 в световната ранглиста. В момента хасковлията заема 135-ата позиция. За да не изпадне от стотицата, българинът се нуждаеше от нов четвъртфинал във Франция.

Освен квалификации в Рим, Григор ще трябва да мине пресявките и на "Ролан Гарос" (24 май - 7 юни).

Следващото му участие в "Мастърс" пък е в Мадрид между 22 април и 3 май. В испанската столица той ще бъде в основната схема, тъй като се взима представянето му преди Монте Карло.

