Слухът е верен: Модел на бански (28) омая Карлос Алкарас (22)

Брукс Надер вече има един брак зад гърба си

След титлата на US Open Карлос Алкарас е сред най-споменаваните имена в света на спорта. А това съвпада с поредния слух около личния му живот, който този път се оказа верен.

Въпреки че медиите упорито свързваха испанския тенисист с британската му колежка Ема Радукану, неговото вдъхновение се казва Брукс Надер.

Моделът на бански костюми привлече погледите на трибуните в Ню Йорк и първоначално се появи информация, че тя е новата приятелка на финалиста Яник Синер.

Брак зад гърба

 Родената в Луизиана 28-годишна красавица вече има един брак зад гърба си - с рекламния магнат Били Хейър. А сестра й - Грейс Ан, потвърди за романса й с Карлос.

"Слуховете са верни", отговори тя по време на участие в ревюто на Raising Cane в Ню Йорк.

приятелка гадже Карлос Алкарас

