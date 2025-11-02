Новак Джокович отново разтърси сръбската сцена – този път не с победа на корта, а с мощна социална провокация. Най-добрият тенисист в историята публикува в Instagram серия от постове, които директно удариха по репутацията на правителството на Александър Вучич.

Първо, Ноле отбеляза годишнината от трагедията на гарата в Нови Сад, където загинаха 16 души, с черна панделка и имената на всички жертви, включително деца, подчертавайки, че „истинската справедливост все още не е възтържествувала“.

Но истинската „бомба“ дойде с третата публикация – снимка от протестите в града, където студентите държат картонен макет на самия Джокович с надпис: „Новак е с нас“.

Коментарът му под изображението беше ясен знак за подкрепа и предизвика буря от коментари.

Проправителствените медии пренебрегнаха снимката, докато независими портали и социалните мрежи преливаха от реакции – някои възторжени, други – яростни. Поддръжници на режима нападнаха Ноле, но той не се уплаши – тенисистът отново демонстрира, че не се страхува да застане срещу властта, когато става дума за справедливост.

След първите критики по-рано през годината, когато подкрепи студентите и поиска прозрачност по трагедията, 24-кратният шампион от Големия шлем заживя в Атина със семейството си. Но сега той показа, че дори от разстояние може да „разклати“ режима и да се превърне в символ на съпротивата.

