Новак Джокович отново разтърси сръбската сцена този път не с победа на корта, а с мощна социална провокация. Най-добрият тенисист в историята публикува в Instagram серия от постове, които директно удариха по репутацията на правителството на Александър Вучич.

Първо, Ноле отбеляза годишнината от трагедията на гарата в Нови Сад, където загинаха 16 души, с черна панделка и имената на всички жертви, включително деца, подчертавайки, че истинската справедливост все още не е възтържествувала“.

Но истинската бомба“ дойде с третата публикация снимка от протестите в града, където студентите държат картонен макет на самия Джокович с надпис: Новак е с нас“.

Коментарът му под изображението беше ясен знак за подкрепа и предизвика буря от коментари.

Проправителствените медии пренебрегнаха снимката, докато независими портали и социалните мрежи преливаха от реакции някои възторжени, други яростни. Поддръжници на режима нападнаха Ноле, но той не се уплаши тенисистът отново демонстрира, че не се страхува да застане срещу властта, когато става дума за справедливост.

След първите критики по-рано през годината, когато подкрепи студентите и поиска прозрачност по трагедията, 24-кратният шампион от Големия шлем заживя в Атина със семейството си. Но сега той показа, че дори от разстояние може да разклати“ режима и да се превърне в символ на съпротивата.

Григор Димитров завършва годината извън топ 40