Шансът на живота: Иван Иванов влиза в турнира на Джокович!

Вчера 17-годишният Иванов Иванов отбеляза рождения си ден, като получи подарък, който може да се окаже повратен за неговата кариера – „уайлд кард“ за основната схема на ATP 250 турнир в Атина. Шампионът при юношите от US Open и "Уимбълдън" ще започне срещу квалификант директно в основната схема.

Кое е №1 в схемата?

Номер 1 в схемата е 24-кратният шампион от Големия шлем Новак Джокович, който е и организатор на надпреварата. Сред участниците са и Лоренцо Музети, Райли Опелка, Алексей Попирин, Себастиан Корда, Алехандро Табило и Стан Вавринка.

Присъствието на такива имена означава, че Иванов може да се изправи срещу играчи с доказан опит на ATP нивото, което прави турнира не само шанс за изява, но и реално предизвикателство за неговото развитие.

Този турнир ще отбележи дебюта на Иванов при мъжете на ATP ниво. До момента той е световен номер едно при юношите, но вече избра да се фокусира върху мъжкия тенис, като пропусна финалите на младежкия Мастърс в Чънду.

За съжаление, наскоро получи травма в откриващия кръг на Фючърс турнир в Хераклион, което го принуди да почива принудително повече от две седмици.

Въпреки това, организаторите са оценили потенциала му и са му дали възможност да се изяви на високо ниво.

Уникален шанс

ATP 250 турнири са сред първите нива на ATP турнирите, но все пак представляват голяма стъпка за юноши. Те дават шанс на младите играчи да натрупат опит, да се срещнат с елита на тениса и да се подготвят за по-големи турнири като ATP 500, Мастърс 1000 и Големия шлем.

За Иванов това е възможност да покаже уменията си и да направи плавен преход от юношеските успехи към мъжкия тур.

