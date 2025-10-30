bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Григор Димитров завършва годината извън топ 40

Най-добрият ни тенисист е решил да не предприема излишен риск

Григор Димитров завършва годината извън топ 40
Reuters

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров се завърна на корта след 4-месечна пауза, но записа само една победа. На Мастърса в Париж бившият номер 3 игра за първи път от 112 дни - от 1/8-финала на "Уимбълдън", където контузия му попречи да елиминира Яник Синер.

Всички очакваха с нетърпение мача му срещу Даниил Медведев от втория кръг в Париж, но малко преди началото на срещата организаторите съобщиха, че българинът се е оттеглил. Впоследствие от "Екип" разкриха, че е получил контузия в рамото. 

Снимка: БГНЕС

Миналата година Димитров стигна до 1/4-финалите в турнира, а ранното му отпадане сега означава, че няма да може да защити 150 точки и ще завърши сезона извън топ 40 на света. 

Без излишен риск

"Седмицата в Париж беше успешна и съм горд, че успях да проверя кондицията си и да докажа, че моите усилия и тези на екипа ми са в правилната посока. След като играх няколко дни, усетих, че е време да спра. Вълнувам се от предизвикателствата и възможностите, които 2026 г. ще предложи. Благодаря на всички за топлото посрещане, обичта и усмивките.", написа Гришо в социалните мрежи.

Григор Димитров с първи думи след отказването

Така първата ни ракета успокои феновете, че е решил да не поема излишен риск.

Снимка: Reuters

Годината на Григор Димитров

Балансът на Григор Димитров през сезона е 18 победи и 11 загуби. Той стигна до два полуфинала - в началото на годината в Бризбейн и на Мастърса в Маями.

Победата в първия кръг бе под номер 25 за Гришо на Мастърс турнира в Париж. С повече победи могат да се похвалят само трима - Томаш Бердих (Чехия) с 27, Борис Бекер (Германия) с 29 и Новак Джокович (Сърбия), изглеждащ недостижим на върха с 50. Българинът обаче е единственият в Топ 4, който никога не е триумфирал в надпреварата.

