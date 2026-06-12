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Тенис

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bTV Спорт екип

Очаквано: Треската за Мондиал 2026 обхвана и Ейса на Григор Димитров (СНИМКА)

Вижте кой отбор подкрепи половинката на родния тенисист преди Postbank Tennis Gala

Очаквано: Треската за Мондиал 2026 обхвана и Ейса на Григор Димитров (СНИМКА)
 Снимка: Instagram

Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико започна преди часове, а светът вече е с формата на топка! 

За щастие това ще бъде най-дългият Мондиал, който ще продължи близо 40 дни, чак до 19 юли, и ще ни носи на върха на емоциите, където срещаме и... Ейса Гонсалес.

Очаквано, половинката на Григор Димитров подкрепи един от участниците на световното, позирайки с екип в социалните мрежи. 

За родината

Ейса не беше на стадион "Ацтека", който пръв посрещна мач и церемония по откриване на световното, но пък не пропусна да изрази подкрепата си за един от домакините. 

В профила си тя се показа с горнище на Мексико и едва ли това изненада някой. 

Атрактивната певица и актриса е родена в Мексико Сити и със сигурност се е зарадвала на победата с 2:0 на родния ѝ тим над ЮАР в първия мач от шампионата. 

"Мексико, където и да съм, ще те нося в кръвта си!", пише категорично половинката на Димитров.

На тенис

Надяваме се, че ще видим мексиканската красавица и у нас, при това още днес, когато е Postbank Tennis Gala: демонстративния мач между Григор Димитров и Стефанос Циципас. 

Мачът в София днес, 12 юни, е едно от най-очакваните спортни събития у нас. 

Срещата и студиото преди нея ще може да гледате пряко на нашата платформа VOYO.BG и на обновения ни сайт btvsport.bg в 19:00 ч.

Веднага след централната емисия новини, малко преди 20:00 ч., ще сме на живо и в ефира на bTV.

На VOYO.BG пък ще може да гледате цялото интервю, което Димитров даде пред екипа ни в Монте Карло! Ще го видите искрен и готов да споделя и без граници! Само дни преди Postbank Tennis Gala!

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