Тежко поражение! Григор Димитров не издържа в Мелбърн!

Кошмарът за Григор Димитров продължава! Българинът отпадна в първия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис.

Той загуби с 4:6, 4:6, 3:6 от чеха Томаш Махач, като за него това бе второ поражение от този съперник.

По-притеснително е, че се наложи отново българинът да иска помощ от своя физиотерапевт по време на мача.

Срещата

Григор излезе на корта след кошмарна 2025 г., през която пропусна половината сезон заради тежка контузия. 35-годишният хасковлия обаче явно продължава да изпитва проблеми.

Снимка: Reuters

В първия сет Махач разчиташе на тежкия си сервис и това доста разколеба играта на Димитров. Чехът реализира един пробив, който му беше достатъчен.

Втората част се разви по идентичен начин, като българинът отново загуби с 4:6.

Прекъсването

По-притеснително е, че Григор поиска кратка почивка преди третия сет, в която се прибра в съблекалнята заедно с физиотерапевта си.

Това очевидно се отрази на играта му и в решителната част той взе само три гейма.

Снимка: Reuters

Добрата новина е, че Димитров няма да загуби точки в световната ранглиста, тъй като и през миналия сезон се отказа в първи кръг заради контузия.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK