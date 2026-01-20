bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Тежко поражение! Григор Димитров не издържа в Мелбърн!

Той поиска медицински таймаут

Тежко поражение! Григор Димитров не издържа в Мелбърн!
Reuters

Кошмарът за Григор Димитров продължава! Българинът отпадна в първия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис. 

Той загуби с 4:6, 4:6, 3:6 от чеха Томаш Махач, като за него това бе второ поражение от този съперник. 

По-притеснително е, че се наложи отново българинът да иска помощ от своя физиотерапевт по време на мача. 

Срещата

Григор излезе на корта след кошмарна 2025 г., през която пропусна половината сезон заради тежка контузия. 35-годишният хасковлия обаче явно продължава да изпитва проблеми. 

Снимка: Reuters

В първия сет Махач разчиташе на тежкия си сервис и това доста разколеба играта на Димитров. Чехът реализира един пробив, който му беше достатъчен. 

Втората част се разви по идентичен начин, като българинът отново загуби с 4:6. 

Прекъсването

По-притеснително е, че Григор поиска кратка почивка преди третия сет, в която се прибра в съблекалнята заедно с физиотерапевта си. 

Това очевидно се отрази на играта му и в решителната част той взе само три гейма. 

Снимка: Reuters

Добрата новина е, че Димитров няма да загуби точки в световната ранглиста, тъй като и през миналия сезон се отказа в първи кръг заради контузия. 

григор димитров australian open открито първенство на австралия отпадна Томаш Махач

