Убийствено секси на 44: Завръща ли се на корта Серина Уилямс?

Серина Уилямс отново разбуни духовете. Четирикратната олимпийска шампионка и 23-кратна носителка на титли от Големия шлем даде надежда на феновете си, че ще се завърне на корта. Но надеждата бързо угасна.

Журналистът Бен Ротенберг съобщи на уебсайта си, че Уилямс може да се върне в игра, след като е подала молба и е била включена в списъците за антидопингови тестове. Бившата номер 1 в света обаче няма планове за подновяване на активната си кариера.

„Боже мой, няма да се върна. Това е лудост“, написа Уилямс в социалните мрежи.

Бляскавата кариера на Серина Уилямс

44-годишната Серина Уилямс има 73 титли от турнирите на УТА. Тя е на второ място в класацията за трофеи от Големия шлем на сингъл за всички времена след австралийката Маргарет Корт (24). Уилямс е печелила Откритото първенство на Австралия седем пъти, "Ролан Гарос" три пъти, "Уимбълдън" седем пъти и Откритото първенство на САЩ шест пъти.

Тя има и три олимпийски златни медала на двойки и един на сингъл. Уилямс е спечелила 14 титли от Големия шлем на двойки. Тя е единствената жена в историята със Златен шлем в кариерата (спечелвайки четирите турнира от Големия шлем и олимпийските игри) както на сингъл, така и на двойки.

По бански

Междувременно Серина Уилямс блесна на фотосесия по бански за известно списание. Тя позира с изрязан черен бански костюм, на високи токчета, и изглежда в най-добрата си форма. През последните няколко години американката отслабна драстично, приемайки познатото лекарство за сваляне на килограми Ozempic.

За разлика от много други потребители на революционното лекарство, бившата №1 в света на тениса говори открито за приема му, защото няма от какво да се срамува.

