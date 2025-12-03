Българският флаг се вее гордо пред базата в Циновиц. Вдигнат е тази сутрин по заръка на Кубрат Пулев. Пак по негово искане, до българското знаме стои германското - в чест на Ули Вегнер. Тандемът вече е готов за поредната си тренировка, но колко голяма е изненадата ми, когато пристигам при тях...

"Да отправим едно предизвикателство към хората. Моята кръгова тренировка. Да направиш един кръг", посреща ме Кобрата. И продължава да убеждава:

"Нали сме мъже, постоянно трябва да се доказваме, ето сега е чудесна възможност за това. Ако не можеш - не можеш. Никой няма да те бие...", казва той.

Предизвикателството

И в този момент сякаш времето спира за миг и в главата ми нахлуват спомените отпреди година, когато на Белмекен с почти същите доводи, Кубрат ме убеди да вляза на ринга с него за леко спарингче. Толкова леко, че месец след това ме боляха ребрата. Но... Нали сме мъже. Приемам поредното предизвикателство.

Във видеото може да видите как минавам през лежанка, 4 упражнения за гръб, едно за корем, още едно за гърди и бицепс за финал. През 30 секунди почивка. Дори по-малко, защото хронометърът беше в Пулев...

Още един ден в ръкавиците на Пулев. Още един ден по пътя към целта.

Двубоят за регулярната световна титла на WBA между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев ще бъде предаван пряко в ефира на bTV на 12 декември.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK