bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

В 9-ата минута: Прекъсват ЦСКА - Локо Пловдив за Любо Пенев

Двата отбора излизат със специални фланелки в подкрепа към великия №9

ЦСКА и Локомотив Пловдив ще подкрепят борещия се с онкологично заболяване Любослав Пенев. "Червените", които са домакини на мача между двата тима в сряда на стадион "Васил Левски", предложиха няколко инициативи.

Срещата ще бъде прекъсната в 9-ата минута, което ще позволи на зрителите, футболистите и официалните лица да аплодират славния нападател. По подобен начин по всички стадиони у нас беше изразявана подкрепа към Стилиян Петров, докато той се лекуваше от левкемия.

Освен това двата отбора ще излязат със специални фланелки, посветени на Любо. Интересното е, че той започва бляскавата си кариера в ЦСКА, а я завършва именно в Локомотив Пловдив.

Видео послание

Във вторник Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания, чиято цел е да бъдат осигурени необходимите средства за лечението на Пенев - включително медицински, болнични и транспортни разходи, както и всичко, свързано с грижите и възстановяването му. Същото стори и друг негов бивш клуб - испанският Валенсия.

Валенсия стартира кампания за Любо Пенев

Очаква се в кампанията с видео послание да се включи треньорът на "армейците" Христо Янев. Като футболист той игра под ръководството именно на Пенев, като двамата печелят титлата с Литекс през сезон 2011/12. 

Пенев национал се лекува в специализирана клиника в Германия, като диагнозата му е рак на бъбреците.

Тагове:

цска локомотив пловдив любослав пенев христо янев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Москва? Тенисът? Не, на първо място – приятелството! (ВИДЕО)

Москва? Тенисът? Не, на първо място – приятелството! (ВИДЕО)
Убийствено секси на 44: Завръща ли се на корта Серина Уилямс?

Убийствено секси на 44: Завръща ли се на корта Серина Уилямс?

Тежка травма сложи край на сезона на национал

Тежка травма сложи край на сезона на национал

ЦСКА откри дарителска сметка за Любо Пенев

ЦСКА откри дарителска сметка за Любо Пенев

Последни новини

Убийствено секси на 44: Завръща ли се на корта Серина Уилямс?

Убийствено секси на 44: Завръща ли се на корта Серина Уилямс?

Тежка травма сложи край на сезона на национал

Тежка травма сложи край на сезона на национал

Москва? Тенисът? Не, на първо място – приятелството! (ВИДЕО)

Москва? Тенисът? Не, на първо място – приятелството! (ВИДЕО)
Епизод 2:

Епизод 2: "Пробвай се, ако ти стиска" (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV