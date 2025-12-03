В 9-ата минута: Прекъсват ЦСКА - Локо Пловдив за Любо Пенев

ЦСКА и Локомотив Пловдив ще подкрепят борещия се с онкологично заболяване Любослав Пенев. "Червените", които са домакини на мача между двата тима в сряда на стадион "Васил Левски", предложиха няколко инициативи.

Срещата ще бъде прекъсната в 9-ата минута, което ще позволи на зрителите, футболистите и официалните лица да аплодират славния нападател. По подобен начин по всички стадиони у нас беше изразявана подкрепа към Стилиян Петров, докато той се лекуваше от левкемия.

Освен това двата отбора ще излязат със специални фланелки, посветени на Любо. Интересното е, че той започва бляскавата си кариера в ЦСКА, а я завършва именно в Локомотив Пловдив.

Видео послание

Във вторник Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания, чиято цел е да бъдат осигурени необходимите средства за лечението на Пенев - включително медицински, болнични и транспортни разходи, както и всичко, свързано с грижите и възстановяването му. Същото стори и друг негов бивш клуб - испанският Валенсия.

Очаква се в кампанията с видео послание да се включи треньорът на "армейците" Христо Янев. Като футболист той игра под ръководството именно на Пенев, като двамата печелят титлата с Литекс през сезон 2011/12.

Пенев национал се лекува в специализирана клиника в Германия, като диагнозата му е рак на бъбреците.