Москва? Тенисът? Не, на първо място – приятелството! (ВИДЕО)

Къде е най-подходящото място да се роди едно приятелство освен на бойното поле? Или в случая – между всеки удар на греблото във водата и пръските, които летят навсякъде.

Година по-късно Лазар Христов все още усеща солени следи по лицето си, когато се сети за Борислав Борисов.

Тези обаче са под очите му. Извират от душата. И са тихи.

С мъка.

Като едно никога неизречено финално „Сбогом!“…

Днес в поредицата ни „45 години шампиони“ разказваме за Борислав Борисов.

Началото

Пламъчето на човека, който ще цепи множество вълни, изгрява на 12 ноември 1954-а година. Мястото – Видин. Град, който непрестанно си шепне истории с река Дунав. Да се присъединиш към тях и да добавиш своята лична, е неизбежно. Именно това прави и Борислав Борисов – лидерът на четворката, която печели бронза в кану-каяка на олимпийските игри в Москва през 80-а.

Свързваме се с един от съотборниците на Борисов – Лазар Христов, който специално за интервюто спира дейността си на своя кораб, на който лови професионално риба. На едно пресягане от него е щурвалът, а с разказа ни пренася в един друг свят. Не на морски чудовища или за привидения на лунна светлина, а за стойността на дружбата – чиста и като клетва.

От съперничеството роди се приятелство

„Запознахме се през 72-а година. Той беше във Вида (Видин), а съм в Черно море (Варна). На републиканско първенство, пет километра, двамата бяхме един до друг. Аз станах първи, той стана втори и така нашето приятелство тръгна. И така до 80-а година“, съхранил е спомена Христов.

„Като състезател се отличаваше с качествата на водач на лодка – другите трима нямат поглед върху гонката. И само той: отляво, отдясно, темпото да даде – всичко зависеше от него“, все още цени ролята на своя приятел той.

„Само той ми даде кураж!“

4 години по-късно. Олимпийските игри в Монреал.

„Карахме двойка. Класирането ни на 500 метра не беше слабо – 9-о място на олимпиадата. И като се прибрахме, първият лагер, януари месец, беше на Белмекен. Това вече 77-а година. Там аз се разболях от жълтеница.“

Тогава Христов изпитва жест на уважение и загриженост, за който твърди, че никога няма да забрави. Едно изречение, което му връща вярата:

„Не се отчайвай, ти ще се оправиш, всичко ще е наред!“.

„Той беше единственият, който… даже сега като го казвам…“, пълнят се със сълзи очите му.

„Знам какво ми е казал. И ме успокояваше – „Прибери се във Варна“. Изписаха ме, една година починах, пак започнах да тренирам и за три години участвах още на две световни и тогава пак отидох на олимпиада, в Москва.“

В столицата на тогавашния Съветски съюз мъжете, в състав и от първи до четвърти пост – Борислав Борисов, Божидар Миленков, Лазар Христов и Иван Манев, печелят бронза в гонката на 1000 метра. Това е първият медал в кану-каяка за България.

В тениса… до последния си миг

След кариерата си с гребло в ръка Борислав Борисов поема към аристократичния спорт – тениса.

Дълги години е инструктор в тенис клуб Левски, както и управител. Влага цялата си отдаденост и неслучайно хората казват „Боби беше Левски и Левски беше Боби!“.

В деня, в който си отива от този свят – 7 ноември 2024 г., той все така е в кабинета си до кортовете: посветен на мисията си да създава нови играчи, нови мечтатели.

Буцата, която не може да се преглътне

„Много ми е мъчно за него“, едва започва Лазар Христов.

„Лошото е, че никой не говори за него. Никой не спомена, когато почина. Ако знаех, щях да отида на погребението му, каквото и да ми костваше!“, завършва той.

Животът е непредвидимо нещо.

И колкото и да си силен сам по себе си, винаги се помни този, който ти е подал ръка в точния момент.

Дори и да е човек, с когото общият ви път започва като опоненти.

Дори и вече да няма къде да се срещнете.

Освен може би сред морската шир, някъде отвъд хоризонта…

Затова трябва да разказваме! За да се помни!

Какви мигове са споделяли на състезания и извън тях, как е бил сформиран отборът за Москва и още с какво е блестял като човек Борислав Борисов – чуйте в интервюто.

