Тежка травма сложи край на сезона на национал

Тежка травма сложи край на сезона на национал
Станислав Шопов приключи с футбола за следващите няколко месеца. От ръководството на Осиек обявиха, че креативният българин ще претърпи операция в сряда, след която ще му е нужен дълъг период на възстановяване.

Причината са скъсани кръстни връзки на лявото коляно. Сънародникът ни е получил травмата по време на тренировка преди мача с Вуковар 91.

През лятото Шопов пристигна в Осиек като свободен агент, след като договорът му с ЦСКА изтече. От началото на сезона левичарят има един гол и две асистенции в 14 мача.

Очакванията са Шопов да се възстанови навреме за старта на подготовката преди сезон 2026/27.

"Пожелаваме му всичко най-хубаво, а след това успешен рехабилитационен период и завръщане към тренировки, когато му дойде времето", написаха от Осиек.

