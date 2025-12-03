Тежка травма сложи край на сезона на национал

Станислав Шопов приключи с футбола за следващите няколко месеца. От ръководството на Осиек обявиха, че креативният българин ще претърпи операция в сряда, след която ще му е нужен дълъг период на възстановяване.

Лоша контузия

Причината са скъсани кръстни връзки на лявото коляно. Сънародникът ни е получил травмата по време на тренировка преди мача с Вуковар 91.

През лятото Шопов пристигна в Осиек като свободен агент, след като договорът му с ЦСКА изтече. От началото на сезона левичарят има един гол и две асистенции в 14 мача.

Очакванията са Шопов да се възстанови навреме за старта на подготовката преди сезон 2026/27.

"Пожелаваме му всичко най-хубаво, а след това успешен рехабилитационен период и завръщане към тренировки, когато му дойде времето", написаха от Осиек.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK