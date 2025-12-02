bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ЦСКА откри дарителска сметка за Любо Пенев

Легендата се бори с коварно заболяване

Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любослав Пенев.

Легендарният футболист се бори с коварно заболяване и в момента се намира в специализирана клиника в Германия, където води най-важната битка - тази за живота си.

Целта на кампанията е да бъдат осигурени необходимите средства за предстоящото лечение на Пенев - включително медицински, болнични и транспортни разходи, както и всичко, свързано с грижите и възстановяването му.

В Испания разкриха детайли за Любо Пенев

"Вярваме, че заедно отново можем да протегнем ръка и да помогнем така, както неведнъж сме доказвали, че можем! Направи дарение чрез дарителската ни сметка:

BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев", написаха от Фондация ЦСКА.

Заедно за Пенев

Вчера дарителска сметка откриха и близки на Ел Голеадор.

"Една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила — сега ние трябва да му дадем надежда. Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България."

Пенев е диагностициран с рак на бъбрека. Бившият играч на ЦСКА, Валенсия и Атлетико Мадрид постъпи по спешност в онкологична болница в чужбина, но нефролозите не дават прогнози за шансовете на Пенев да пребори коварната болест.

В средата на 90-те той бе диагностициран с рак на тестиса.

Валенсия и бивши съотборници правят кампания за Любо Пенев (ВИДЕО)

