Украинска тенисистка беснее: Ракетите падат, а те връщат флага на Беларус

Украинската тенисистка Елина Свитолина е разочарована от решението на Международния олимпийски комитет да позволи на беларуските атлети отново да се състезават под своя национален флаг, докато войната на Русия срещу родината ѝ продължава.

През февруари 2022 г. МОК отправи препоръка руските и беларуските спортисти да бъдат отстранени от съревнования след руската инвазия в Украйна, подкрепяна от Беларус, където многократно са били разположени руски военни и техника.

През март 2023-а организацията разреши на атлетите от тези страни да бъдат допуснати до състезания с неутрален статут, но това решение се отнасяше само за индивидуални надпревари.

Позиция

През миналата седмица обаче Изпълкомът на МОК излезе с позиция да бъдат премахнати всички ограничения за беларуските спортисти, участващи в международни състезания.

Свитолина, която продължава да бойкотира традицията на ръкостискане след мачовете си срещу руски и беларуски опонентки, заяви, че решението е трудно за приемане с оглед на продължаващия конфликт.

„Ракетите все още летят към Украйна. Тези две държави все още се смятат за агресори. За нас това е много тъжно и болезнено да видим, че това дори се обмисля, че говорят за това. Това е тежка тема. Имам много за казване. Мисля, че сега не е най-добрият момент. Със сигурност не подкрепям преговорите“, заяви украинката пред медиите на турнира в Рим, цитирана от "Ройтерс".

Знаме

Въпреки че са отстранени от отборни надпревари, руските и беларуските тенисисти имат право да участват в професионалния тур под неутрален флаг.

Според Международната тенис федерация решението на МОК не променя позицията ѝ спрямо беларуската и руската федерация, но членството на Беларус все пак ще бъде преразгледано на годишното Общо събрание през октомври.

През миналата седмица водачката в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка, която е от Беларус, каза, че се надява ръководните органи на тениса да им „върнат флага“.