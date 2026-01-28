Възможно ли е!? Джокович е на полуфинал, а изоставаше с 0-2!

24-кратният шампион от Голмеия шлем Новак Джокович продължава пътя си към нов трофей на Откритото първенство на Австралия. Ноле изоставеше с 0-2 сета от Лоренцо Мусети, когато италианецът се контузи и при 1:3 в третата част се отказа и не доигра мача.

Снимка: Reuters

Лоренцо Музети водеше с два сета и бе близо до втори Мейджър полуфинал и дебют в Топ 4, когато бе принуден да се откаже заради проблеми в областта на десния адуктор в началото на третия сет.

Двубоят започна добре за Джокович, който проби за 2:0, но Музети бързо отговори с два брейка и поведе 4:2. Световният №5 намали изоставането, но италианецът бе стабилен на сервис и затвори първия сет с впечатляващ форхенд.

Във втория сет имаше размяна на пробиви, но Лоренцо затвърди и дръпна с 3:1. Джокович се доближи, но не успя да изравни, а Музети приключи сета 6:3.

След кратка медицинска пауза италианецът опита да играе, но при 1:3 в третия сет се отказа.

„Не знам какво да кажа, много ми е мъчно за него. Беше по-добър, а аз бях на път за вкъщи. Такива неща се случват в спорта. Искам да се възстанови възможно най-скоро. Той трябваше да е победител днес“, каза Джокович в интервюто на корта след срещата.

Снимка: Reuters

За мача 10-кратният шампион тук добави: „Стратегията работеше чудесно в първите два гейма, после се промени. Не усещах добре топката. Разбира се, ще гледам мача Синер - Шелтън. Днес не съм доволен от нивото си, надявам се след два дни да бъда най-добрият“, допълни Ноле.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK