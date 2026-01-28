Български талант разтърси Australian Open

Димитър Кисимов продължава напред на Australian Open. 17-годишният българин си осигури място на четвъртфиналите в надпреварата на двойки при юношите, след като заедно с Конър Дойг (РЮА) елиминираха представителите на домакините Итън Доминго и Тайки Такизава – 7:5, 7:6(3).

Кисимов и Дойг поведоха с 3:1 във втория сет, но позволиха изравняване. В тайбрека обаче бяха безкомпромисни и затвориха мача със 7-3 точки. В битка за място на полуфиналите българо-южноафриканският тандем ще се изправи срещу четвъртите поставени в схемата – Танишк Кондури и Кийтън Ханс (САЩ).

За Кисимов това е дебют в турнирите от Големия шлем при юношите, като участието му в Мелбърн вече е успешно, въпреки ранното отпадане на сингъл.

В момента българският талант заема 25-о място в световната юношеска ранглиста, а в края на миналата година стигна до финала на сингъл на престижния турнир в Брейдънтън (САЩ) от категория J300 на ITF.

