bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Български талант разтърси Australian Open

Димитър Кисимов е на 1/4-финал

Български талант разтърси Australian Open

Димитър Кисимов продължава напред на Australian Open. 17-годишният българин си осигури място на четвъртфиналите в надпреварата на двойки при юношите, след като заедно с Конър Дойг (РЮА) елиминираха представителите на домакините Итън Доминго и Тайки Такизава – 7:5, 7:6(3).

Кисимов и Дойг поведоха с 3:1 във втория сет, но позволиха изравняване. В тайбрека обаче бяха безкомпромисни и затвориха мача със 7-3 точки. В битка за място на полуфиналите българо-южноафриканският тандем ще се изправи срещу четвъртите поставени в схемата – Танишк Кондури и Кийтън Ханс (САЩ).

За Кисимов това е дебют в турнирите от Големия шлем при юношите, като участието му в Мелбърн вече е успешно, въпреки ранното отпадане на сингъл.

Властта в тениса се смени! Ето кой застана начело!

В момента българският талант заема 25-о място в световната юношеска ранглиста, а в края на миналата година стигна до финала на сингъл на престижния турнир в Брейдънтън (САЩ) от категория J300 на ITF.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Сляпа ярост: Американка превъртя след унижение на корта (ВИДЕО)
 
Тагове:

България ранглиста сингъл двойки australian open 14финал Димитър Кисимов Конър Дойг

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Без милост за България в Лигата на нациите

Без милост за България в Лигата на нациите
Рязък завой: Левски зачеркна Хуан Переа, ясно е кого взима

Рязък завой: Левски зачеркна Хуан Переа, ясно е кого взима
Парцалена топка и мирис на смърт

Парцалена топка и мирис на смърт
Двама братя, една жена и изявени фаворити: Кой трябва да бъде Спортист на годината? (АНКЕТА)

Двама братя, една жена и изявени фаворити: Кой трябва да бъде Спортист на годината? (АНКЕТА)

Последни новини

Плакаха, побеждаваха и остаряха заедно: Васил Господинов на 90!

Плакаха, побеждаваха и остаряха заедно: Васил Господинов на 90!
Тръгнаха за мач, не се върнаха: 26 години по-късно ПАОК отново брои жертви

Тръгнаха за мач, не се върнаха: 26 години по-късно ПАОК отново брои жертви
Без милост за България в Лигата на нациите

Без милост за България в Лигата на нациите
Симеон Николов дирижира нов триумф на Локомотив

Симеон Николов дирижира нов триумф на Локомотив

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV