Весела Лечева: Иван и Александър вече са част от световния елит!

Поздравителен адрес до шампиона от Откритото първенство на САЩ Иван Иванов и финалиста Александър Василев, изпрати председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Двамата записаха имената си в историята като първите българи, които се срещнаха на финал в турнир от Големия шлем. По-рано тази година Иванов спечели и "Уимбълдън".

"Днес е гордост да си българин! На националния празник 6 септември две млади, талантливи и борбени момчета, страхотни спортисти и личности, ни накараха да се чувстваме горди, че сме българи.

Иван и Александър вече са част от световния елит. Вярвам, че още дълги години ще сме свидетели на техните успехи.

Поздравления не само за Иван и Александър, но и за техните семейства и треньори, както и за Българската федерация по тенис", написа Лечева.

Легендата в спортната стрелба благодари и на медиите, които отдадоха заслужено внимание на успеха на Иван Иванов и Александър Василев.

