Вижте как Григор Димитров тренира за завръщането на корта (ВИДЕО)

Григор Димитров може да е в принудителен "отпуск" от тениса, но по всичко личи, че скоро отново ще ни радва!

Българинът не е играл от осминафинала на "Уимбълдън", когато имаше чувствително предимство в мача срещу Яник Синер, но се отказа заради тежка травма в гръдния мускул.

След това роденият в Хасково тенисист претърпя операция и в момента... тренира здраво.

Тежести

За възстановяването Димитров прибягва до упражнения с тежести.

Той тренира и в басейн, където го виждаме да изпълнява познатите движения, които ще са му нужни при завръщането на корта.

В момента той е отменил участие на турнири до средата на октомври. Очаква се Григор да се завърне на корта на 13 октомври в Стокхолм.

Треньорът

За възвръщане на добрата си форма Димитров разчита на Бен Бруно.

Той е един от най-известните треньори на холивудски звезди.

Снимка: Reuters

Американецът работи с Джъстин Тимбърлейк, Джесика Бийл, Кейт Ъптън, Кели Озбърн.

Ситуиран е в Лос Анджелис, където Григор и половинката му Ейса бяха преди да "избягат" на романтичната си ваканция на остров Капри.

