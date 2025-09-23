bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Вижте как Григор Димитров тренира за завръщането на корта (ВИДЕО)

Помага му един от световноизвестните треньори

Григор Димитров може да е в принудителен "отпуск" от тениса, но по всичко личи, че скоро отново ще ни радва! 

Българинът не е играл от осминафинала на "Уимбълдън", когато имаше чувствително предимство в мача срещу Яник Синер, но се отказа заради тежка травма в гръдния мускул

След това роденият в Хасково тенисист претърпя операция и в момента... тренира здраво.

Тежести

За възстановяването Димитров прибягва до упражнения с тежести.

Той тренира и в басейн, където го виждаме да изпълнява познатите движения, които ще са му нужни при завръщането на корта. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Ben Bruno (@benbrunotraining)

В момента той е отменил участие на турнири до средата на октомври. Очаква се Григор да се завърне на корта на 13 октомври в Стокхолм

Треньорът

За възвръщане на добрата си форма Димитров разчита на Бен Бруно

Той е един от най-известните треньори на холивудски звезди. 

Снимка: Reuters

Американецът работи с Джъстин Тимбърлейк, Джесика Бийл, Кейт Ъптън, Кели Озбърн

Ситуиран е в Лос Анджелис, където Григор и половинката му Ейса бяха преди да "избягат" на романтичната си ваканция на остров Капри.

