Братя Пулеви: Уважението към България е уважение към себе си (ВИДЕО)

Двамата ни емблематични боксьори - братята Кубрат и Тервел Пулеви, бяха специални гости в предаването "Преди обед".

Тяхната визита навръх Деня на независимостта на България, който отбелязваме днес (22 септември) не е случайна. И Кубрат, и Тервел са родолюбци и не пропускат да го заявят гласно и категорично.

"Ако си дал"

Двамата бяха посрещнати в студиото на "Преди обед" от водещата Венета Райкова с песента на Емил Димитров "Ако си дал" и с българския химн.

"Вярвам, че българина много бързо ще си заобича отново родината и България. "Майка България" - както се казва и в песните, и в стиховете, и на всякъде. Няма по-велико от това човек да се раздава. Реално, аз винаги казвам, че минимумът на всеки един от нас е да създаде семейство, да направи деца, които да ги възпита. Не просто да ги направи и да ги роди, а които да ги възпита и да ги направи стойностни хора", заяви Кубрат Пулев.

Двамата с Тервел са изпълнили тази задача. Кобрата има син и дъщеря, а брат му - трима сина.

"Казано е: "Не възпитайте децата си, възпитайте себе си!". Несъзнателно, без да искаме, те просто копират, те стават копия на нас. Когато човек възпитава себе си и е пример, показва на детето си, няма по-силно и по-правилно нещо. Винаги казвам - да сме справедливи и да сме истински дори със себе си, защото много хора сами се объркват, изопачава истината. Това са стойностите неща. Трябва да се дава повече любов, българинът да заобича България, да заобича родината си, защото нямаме друга родина. Това е нещо, което не сме избирали. И не случайно сме се родили тук.", разсъждават братята.

За химна

"Това е уважение към себе си. Това е уважение към България, към майка България, към собствената му родина. Това е уважение към себе си. Няма по-силно от това нещо. И това е фундамента на всичко. Не успеха в живота.", заяви Кубрат.

