17 победи по-късно: Симеон Николов изглежда готов за плейофите

Симеон Николов продължава да затвърждава мястото си сред ключовите фигури в един от най-силните отбори в руската волейболна Суперлига.

Локомотив Новосибирск, воден от бившия селекционер на България Пламен Константинов, е сред претендентите за титлата.

Тимът от Сибир се наложи над Динамо-ЛО (Сосновий Бор) с 3:1 (19, 18, -20, 22) в мач от 20-и кръг.

Снимка: https://lokovolley.com/

Така Локомотив остава на второ място във временното класиране с 50 точки след 17 победи и 3 загуби.

Разпределителят на националния отбор завърши с 6 точки, от които 4 аса и една блокада и получи уникално най-високата оценка в мача 8,0.

