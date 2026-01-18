bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Волейболният Нефтохимик вдигна Купата за шести път

Бургазлии победиха Пирин Разлог във финала

Волейболният Нефтохимик вдигна Купата за шести път

Волейболният Нефтохимик триумфира в 68-ото издание на Купата на България! Бургазлии спечелиха трофея за шести път, след като победиха с 3:1 гейма (27:25, 25:19, 19:25, 25:20) Пирин Разлог.

Финалът беше девети в турнира за Нефтохимик, който вдигна купата още през 2007, 2008, 2016, 2018 и 2021 г.

Най-резултатен за новия носител на трофея стана Ади Османович с 19 точки, 18 добави Рикардо Жуниор, а с 16 завърши Калоян Балабанов. Над всички за Пирин, както и в двубоя, беше Теодор Каменов с 24 точки.

Финалът

Пирин започна по-уверено във финала със самочувствието от победите над Левски и ЦСКА в последните два дни на турнира. Тимът поведе след 13:11 и държеше инициативата. Селекцията на Благовест Катранджиев дръпна с 23:20 и 24:22, като имаше два геймбола. Нефтохимик обаче оцеля, като дори поведе при 25:24, а след това и затвори първия гейм с 27:25 след грешка на Теодор Каменов.

Този развой мотивира допълнително бургазлии, които използваха това и във втората част. Те отново изоставаха при 6:9, но направиха обрат за 12:11 и стигнаха до 6 точки разлика при 24:18. В крайна сметка тимът на Иван Станев направи 2:0 след 25:19, като последната точка дойде с атака на Стефан Чавдаров.

Пирин не се предаде. Отборът от Разлог изигра вдъхновено третия гейм, в който пое повече рискове и взе инициативата след 9:9. Отборът не изпусна водачеството и намали изоставането си след 25:19. Каменов заби топката в пода за победната точка за Пирин в частта.

В четвъртата част обаче Нефтохимик беше по-стабилният, като стигна до 6 мачбола при 24:18. Пирин спаси първите два, но след това Златко Кьосев бе хванат на блокада от бургазлии, което сложи точка на спора.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

бургас финал бта самоков купа на българия купата на българия пирин разлог нефтохимик 2010

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Няма да я бутам в инвалидна количка": Рая плува срещу мускулната атрофия (ВИДЕО)
Тервел Замфиров след победата: Прибирам се и ставам Тервел-студентът (ВИДЕО)

Тервел Замфиров след победата: Прибирам се и ставам Тервел-студентът (ВИДЕО)
Вижте кога е първият мач на Григор Димитров на Australian Open!

Вижте кога е първият мач на Григор Димитров на Australian Open!
Секс работници протестират преди световното заради... велоалея (ВИДЕО)

Секс работници протестират преди световното заради... велоалея (ВИДЕО)
20 точки, сълзи и вяра: Вечерта, в която Чейс Одиж игра за майка си (ВИДЕО)

20 точки, сълзи и вяра: Вечерта, в която Чейс Одиж игра за майка си (ВИДЕО)

Последни новини

Най-силният в Левски е... (ВИДЕО)

Най-силният в Левски е... (ВИДЕО)
Измама: Ски скачачи лепят достойнството си с тиксо

Измама: Ски скачачи лепят достойнството си с тиксо
Тервел Замфиров след победата: Прибирам се и ставам Тервел-студентът (ВИДЕО)

Тервел Замфиров след победата: Прибирам се и ставам Тервел-студентът (ВИДЕО)
Двама българи на подиума на Световната купа! Тервел Замфиров е първи!

Двама българи на подиума на Световната купа! Тервел Замфиров е първи!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV