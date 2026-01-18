Волейболният Нефтохимик вдигна Купата за шести път

Волейболният Нефтохимик триумфира в 68-ото издание на Купата на България! Бургазлии спечелиха трофея за шести път, след като победиха с 3:1 гейма (27:25, 25:19, 19:25, 25:20) Пирин Разлог.

Финалът беше девети в турнира за Нефтохимик, който вдигна купата още през 2007, 2008, 2016, 2018 и 2021 г.

Най-резултатен за новия носител на трофея стана Ади Османович с 19 точки, 18 добави Рикардо Жуниор, а с 16 завърши Калоян Балабанов. Над всички за Пирин, както и в двубоя, беше Теодор Каменов с 24 точки.

Финалът

Пирин започна по-уверено във финала със самочувствието от победите над Левски и ЦСКА в последните два дни на турнира. Тимът поведе след 13:11 и държеше инициативата. Селекцията на Благовест Катранджиев дръпна с 23:20 и 24:22, като имаше два геймбола. Нефтохимик обаче оцеля, като дори поведе при 25:24, а след това и затвори първия гейм с 27:25 след грешка на Теодор Каменов.

Този развой мотивира допълнително бургазлии, които използваха това и във втората част. Те отново изоставаха при 6:9, но направиха обрат за 12:11 и стигнаха до 6 точки разлика при 24:18. В крайна сметка тимът на Иван Станев направи 2:0 след 25:19, като последната точка дойде с атака на Стефан Чавдаров.

Пирин не се предаде. Отборът от Разлог изигра вдъхновено третия гейм, в който пое повече рискове и взе инициативата след 9:9. Отборът не изпусна водачеството и намали изоставането си след 25:19. Каменов заби топката в пода за победната точка за Пирин в частта.

В четвъртата част обаче Нефтохимик беше по-стабилният, като стигна до 6 мачбола при 24:18. Пирин спаси първите два, но след това Златко Кьосев бе хванат на блокада от бургазлии, което сложи точка на спора.

